https://ria.ru/20260210/legreyd-2073536039.html
Бе и Йохауг раскритиковали Легрейда за заявление об измене девушке
Бе и Йохауг раскритиковали Легрейда за заявление об измене девушке - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Бе и Йохауг раскритиковали Легрейда за заявление об измене девушке
Норвежские олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника Стурлу Легрейда за неуместное заявление об измене своей девушке. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T22:45:00+03:00
2026-02-10T22:45:00+03:00
2026-02-10T22:45:00+03:00
италия
стурла легрейд
тереза йохауг
йоханнес бё
биатлон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_a286f21150c2963063757e790fd1c9a3.jpg
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073299793.html
https://ria.ru/20260131/lyzhi-2071413234.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_137:0:2398:1696_1920x0_80_0_0_3b8802f3d02139486df3ba07129d6860.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, стурла легрейд, тереза йохауг, йоханнес бё
Италия, Стурла Легрейд, Тереза Йохауг, Йоханнес Бё, Биатлон
Бе и Йохауг раскритиковали Легрейда за заявление об измене девушке
Йоханнес Бе и Йохауг раскритиковали Легрейда за неуместное заявление об измене
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Норвежские олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника Стурлу Легрейда за неуместное заявление об измене своей девушке.
Во вторник Легрейд
занял третье место в индивидуальной биатлонной гонке на Олимпийских играх в Италии
. После церемонии награждения норвежец в интервью NRK рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом.
«
"Это стало большой неожиданностью. Это был неправильный поступок, мы видели там раскаивающегося парня. И время, и место, и момент, к сожалению, совершенно неподходящие. У Стурлы чувства находятся на поверхности. Он не может их скрыть. Думаю, это просто прорвалось, не знаю, планировал ли он это заранее. Не знаю, как он сам оценит такое поведение впоследствии", - заявил Бё в студии NRK.
Легрейд также заявил, что девушка, которой он изменил, является любовью всей его жизни, и добавил, что для него в прошедшую неделю спорт отошел на второй план.
"Я никогда раньше не видела такого интервью. Это совершенно, совершенно неподходящие время и место для такого признания. Я согласна с Йоханнесом", - добавила Йохауг
.
Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.