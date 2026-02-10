Норвежский биатлонист признался в измене после завоевания медали на ОИ

«

"Это моя первая олимпийская медаль, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на трассе. Есть один человек, который, возможно, не смотрит сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, замечательную женщину в мире, и три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни - изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверное, многие сейчас смотрят на меня другими глазами, но мои глаза видят только ее. Я не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но в последние дни спорт отошел на второй план", - приводит слова спортсмена NRK.