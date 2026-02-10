https://ria.ru/20260210/legreyd-2073513197.html
Норвежский биатлонист признался в измене после завоевания медали на ОИ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, который стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии, признался в измене своей девушке.
Во вторник норвежец Йохан-Олав Ботн стал победителем индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии, второе место занял француз Эрик Перро, третье - Легрейд
.
«
"Это моя первая олимпийская медаль, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на трассе. Есть один человек, который, возможно, не смотрит сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, замечательную женщину в мире, и три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни - изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверное, многие сейчас смотрят на меня другими глазами, но мои глаза видят только ее. Я не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но в последние дни спорт отошел на второй план", - приводит слова спортсмена NRK.
Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.