РФС снял трансферный бан с "Крыльев Советов"
РФС снял трансферный бан с "Крыльев Советов" - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
РФС снял трансферный бан с "Крыльев Советов"
Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии запрета на регистрацию новичков с самарского клуба "Крылья Советов"
РФС снял трансферный бан с "Крыльев Советов"
РФС снял запрет на регистрацию новичков с самарского "Крыльев Советов"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии запрета на регистрацию новичков с самарского клуба "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале
команды.
Отмечается, что во вторник "Крылья Советов
" закрыли все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства.
"Видим, как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед "РТ-Капитал", многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что "Крылья" очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба, и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем, и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе", - заявил председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев.
Ранее в феврале "Крылья Советов" выплатили долг ООО "РТ-Капитал" в размере 1,1 млрд рублей.