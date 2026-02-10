РФС снял трансферный бан с "Крыльев Советов"

"Видим, как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед "РТ-Капитал", многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что "Крылья" очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба, и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем, и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе", - заявил председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев.