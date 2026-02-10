Крянин ответил, стоит ли вернуть спринтерские группы в сборной России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не работает в спринтерской группе, хотя выигрывает эти дистанции.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале о необходимости возвращения спринтерских групп в сборной России по лыжным гонкам.
"Это сложный вопрос. Если есть с кем работать, тогда, возможно, такой подход может дать результат. А если не с кем выстраивать этот процесс, то сам механизм лыжных гонок - это не просто отдельная спринтерская группа. Есть еще множество других дистанций. Клебо же не работает в спринтерской группе, хотя выигрывает спринт. Мы уже проходили похожую ситуацию: когда я бегал в этом возрасте, спринт только начинался", - сказал Крянин.
Во вторник в спринте Олимпийских игр россиянка Дарья Непряева заняла 36-е место в квалификации. Савелий Коростелев финишировал с 35-м результатом. В четвертьфинал попадают 30 сильнейших спортсменов.
10 февраля, 15:24