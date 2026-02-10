Крянин прокомментировал выступление Коростелева и Непряевой на ОИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что у него была надежда на попадание российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в топ-30 квалификации спринта на Олимпиаде в Италии, но спортсмены выступили не лучшим образом.

"Это спорт. Не сказать, что неожиданность. Надежда, конечно, была на то, что они отберутся, а дальше уже начинаются другие соревнования. Но для начала нужно попадать в тридцатку", - отметил Крянин.