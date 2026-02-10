Рейтинг@Mail.ru
Крянин прокомментировал выступление Коростелева и Непряевой на ОИ
Лыжные гонки
 
15:24 10.02.2026
Крянин прокомментировал выступление Коростелева и Непряевой на ОИ
Крянин прокомментировал выступление Коростелева и Непряевой на ОИ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Крянин прокомментировал выступление Коростелева и Непряевой на ОИ
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что у него была надежда на попадание российских лыжников Дарьи Непряевой и
Крянин прокомментировал выступление Коростелева и Непряевой на ОИ

Крянин надеялся на попадание Коростелева и Непряевой в топ-30 в спринте на ОИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что у него была надежда на попадание российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в топ-30 квалификации спринта на Олимпиаде в Италии, но спортсмены выступили не лучшим образом.
Во вторник Непряева в женской спринтерской гонке заняла 36-е место, а Коростелев финишировал в мужском спринте 35-м. В четвертьфинал пробились 30 сильнейших спортсменов.
"Не попали - это плохо. В тридцатку нужно попадать. Возможно, при подготовке не угадали с погодой, с ментальным состоянием, может быть, были и другие причины. В этом нужно разбираться: разговаривать с самими спортсменами, со смазчиками, смотреть, как все складывалось по дистанции. Пока по факту - в тридцатку не попали", - сказал Крянин.
"Это спорт. Не сказать, что неожиданность. Надежда, конечно, была на то, что они отберутся, а дальше уже начинаются другие соревнования. Но для начала нужно попадать в тридцатку", - отметил Крянин.
