Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме. Архивное фото

Бородавко надеялся, что Коростелев сможет пройти в спринте дальше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что надеялся на лучший результат российского лыжника Савелия Коростелева на спринте Олимпийских игр в Италии.

Во вторник Коростелев занял 35-е место в квалификации спринта классическим стилем и не смог пройти в четвертьфинал.

« "Надежда, конечно, была, что Коростелев сможет пробиться дальше, но этого не произошло. Мы не видели его забег - не знаем, как работали лыжи, в каком он был функциональном состоянии, что именно помешало ему показать результат. Поэтому этот вопрос лучше адресовать самому Савелию или его тренеру Егору Владимировичу Сорину", - сказал Бородавко

"Лыжные гонки - контактный вид спорта, и любая фраза, начинающаяся с "если" или "вдруг", может увести очень далеко - вплоть до рассуждений об олимпийских медалях. Гипотетически мы, конечно, рассматриваем возможности спортсменов, оставшихся в России , через призму Олимпиады и выступлений наших ребят, и держим это в уме, но реальность всегда оказывается совершенно другой", - добавил тренер.