Рейтинг@Mail.ru
Бородавко надеялся, что Коростелев сможет пройти в спринте дальше - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:41 10.02.2026 (обновлено: 13:52 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/korostelev-2073433957.html
Бородавко надеялся, что Коростелев сможет пройти в спринте дальше
Бородавко надеялся, что Коростелев сможет пройти в спринте дальше - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Бородавко надеялся, что Коростелев сможет пройти в спринте дальше
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что надеялся на лучший результат российского лыжника Савелия Коростелева на РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T13:41:00+03:00
2026-02-10T13:52:00+03:00
лыжные гонки
спорт
юрий бородавко
зимние олимпийские игры 2026
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073416560_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_196edee7f4f8d72166f2c826385d55cd.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073033824.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073416560_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_715f65e6d0f66dcdf0ae6706a7e617f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юрий бородавко, зимние олимпийские игры 2026, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Юрий Бородавко, Зимние Олимпийские игры 2026, Савелий Коростелев
Бородавко надеялся, что Коростелев сможет пройти в спринте дальше

Бородавко: была надежда, что Коростелев сможет пройти в спринте дальше

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме
Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что надеялся на лучший результат российского лыжника Савелия Коростелева на спринте Олимпийских игр в Италии.
Во вторник Коростелев занял 35-е место в квалификации спринта классическим стилем и не смог пройти в четвертьфинал.
«
"Надежда, конечно, была, что Коростелев сможет пробиться дальше, но этого не произошло. Мы не видели его забег - не знаем, как работали лыжи, в каком он был функциональном состоянии, что именно помешало ему показать результат. Поэтому этот вопрос лучше адресовать самому Савелию или его тренеру Егору Владимировичу Сорину", - сказал Бородавко.
"Лыжные гонки - контактный вид спорта, и любая фраза, начинающаяся с "если" или "вдруг", может увести очень далеко - вплоть до рассуждений об олимпийских медалях. Гипотетически мы, конечно, рассматриваем возможности спортсменов, оставшихся в России, через призму Олимпиады и выступлений наших ребят, и держим это в уме, но реальность всегда оказывается совершенно другой", - добавил тренер.
В воскресенье 22-летний россиянин на дебютной для себя Олимпиаде стал четвертым в скиатлоне. 13 февраля у мужчин состоится гонка на 10 км с раздельным стартом, 21 февраля - масс-старт на 50 км.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
8 февраля, 16:53
 
Лыжные гонкиСпортЮрий БородавкоЗимние Олимпийские игры 2026Савелий Коростелев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала