Дядя Коростелева с пониманием воспринял отклоненный протест на Олимпиаде
2026-02-10T11:05:00+03:00
2026-02-10T11:05:00+03:00
2026-02-10T12:25:00+03:00
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости с пониманием оценил решение судей отклонить протест российской команды на результат скиатлона на Играх в Италии.
Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял французский лыжник Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен. Во вторник источник РИА Новости сообщил, что российская сторона приняла решение не продолжать оспаривать результат.
«
"Я не имею судейской категории, но много лет провел на международной арене. Правила меняются, но судьи рассматривают нарушение, которое совершил француз, с точки зрения того, повлияло ли сокращение дистанции на исход гонки. Естественно, на исход гонки напрямую оно не повлияло. И такое нарушение влечет за собой желтую карточку. Две желтые карточки - дисквалификация с гонки", - сказал Морилов
.
"Если бы у француза была сейчас вторая желтая, его бы дисквалифицировали с этой гонки. Но это первая, поэтому он просто получает предупреждение. Просмотрев на все это, видимо, судьи приняли такое решение", - добавил он.