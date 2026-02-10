Рейтинг@Mail.ru
Дядя Коростелева с пониманием воспринял отклоненный протест на Олимпиаде
11:05 10.02.2026 (обновлено: 12:25 10.02.2026)
Дядя Коростелева с пониманием воспринял отклоненный протест на Олимпиаде
Дядя Коростелева с пониманием воспринял отклоненный протест на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Дядя Коростелева с пониманием воспринял отклоненный протест на Олимпиаде
Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости с пониманием оценил решение судей отклонить... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
лыжные гонки
спорт
николай морилов
зимние олимпийские игры 2026
савелий коростелев
2026
спорт, николай морилов, зимние олимпийские игры 2026, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Николай Морилов, Зимние Олимпийские игры 2026, Савелий Коростелев
Дядя Коростелева с пониманием воспринял отклоненный протест на Олимпиаде

Морилов с пониманием воспринял отклоненный протест Коростелева на Олимпиаде

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости с пониманием оценил решение судей отклонить протест российской команды на результат скиатлона на Играх в Италии.
Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял французский лыжник Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен. Во вторник источник РИА Новости сообщил, что российская сторона приняла решение не продолжать оспаривать результат.
«
"Я не имею судейской категории, но много лет провел на международной арене. Правила меняются, но судьи рассматривают нарушение, которое совершил француз, с точки зрения того, повлияло ли сокращение дистанции на исход гонки. Естественно, на исход гонки напрямую оно не повлияло. И такое нарушение влечет за собой желтую карточку. Две желтые карточки - дисквалификация с гонки", - сказал Морилов.
"Если бы у француза была сейчас вторая желтая, его бы дисквалифицировали с этой гонки. Но это первая, поэтому он просто получает предупреждение. Просмотрев на все это, видимо, судьи приняли такое решение", - добавил он.
Российская сторона не будет оспаривать результат Коростелева в скиатлоне
10 февраля, 09:47
Российская сторона не будет оспаривать результат Коростелева в скиатлоне
10 февраля, 09:47
 
Лыжные гонкиСпортНиколай МориловЗимние Олимпийские игры 2026Савелий Коростелев
 
