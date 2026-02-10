https://ria.ru/20260210/korostelev-2073387591.html
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде
Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости назвал оправданным решение команды спортсмена РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T10:48:00+03:00
2026-02-10T10:48:00+03:00
2026-02-10T12:24:00+03:00
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
николай морилов
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_0:87:3225:1901_1920x0_80_0_0_4d0700792ba55182b87a272d62fe000f.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073033824.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7a57bb376859ad7213acfcfad6d9c582.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, николай морилов, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Николай Морилов, Савелий Коростелев
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде
Морилов назвал решение Коростелева выступить во всех гонках на ОИ оправданным
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости назвал оправданным решение команды спортсмена выступить во всех гонках на Играх в Италии.
В воскресенье Коростелев дебютировал на Олимпийских играх, заняв четвертое место в скиатлоне. Во вторник 22-летнему россиянину предстоит принять участие в спринте.
«
"Не уверен, что могу давать советы. Могу лишь оценить решения команды Савелия. Как спортсмен, прошедший зимнюю Олимпиаду, я могу сказать, что жить в Олимпийской деревне, но не тренироваться и не выступать, - это тоже психологически очень сложно. Так что решение выступать во всех гонках может быть вполне оправдано. Расписание гонок вполне комфортное, чтобы успевать восстанавливаться и готовиться. Тем более, эстафет у Савелия нет. Он в эти дни будет отдыхать, восстанавливаться или делать какие-то тренировки. Поэтому в физиологическом плане это вполне нормально", - сказал Морилов
.
"Второй момент: участие во всех гонках помогает набрать форму. Это, конечно, достаточно грубое выражение, потому что на Олимпийских играх не бывает проходных гонок. И Савелий будет стараться биться за медали. Адекватно ему это будет сделать достаточно сложно. Шансов не так много. Но они всегда есть. Олимпиада всегда непредсказуема. Я буду болеть за него и ждать самого лучшего выступления", - добавил он.