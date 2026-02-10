Рейтинг@Mail.ru
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:48 10.02.2026 (обновлено: 12:24 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/korostelev-2073387591.html
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде
Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости назвал оправданным решение команды спортсмена РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T10:48:00+03:00
2026-02-10T12:24:00+03:00
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
николай морилов
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_0:87:3225:1901_1920x0_80_0_0_4d0700792ba55182b87a272d62fe000f.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073033824.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7a57bb376859ad7213acfcfad6d9c582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, николай морилов, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Николай Морилов, Савелий Коростелев
Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде

Морилов назвал решение Коростелева выступить во всех гонках на ОИ оправданным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости назвал оправданным решение команды спортсмена выступить во всех гонках на Играх в Италии.
В воскресенье Коростелев дебютировал на Олимпийских играх, заняв четвертое место в скиатлоне. Во вторник 22-летнему россиянину предстоит принять участие в спринте.
«
"Не уверен, что могу давать советы. Могу лишь оценить решения команды Савелия. Как спортсмен, прошедший зимнюю Олимпиаду, я могу сказать, что жить в Олимпийской деревне, но не тренироваться и не выступать, - это тоже психологически очень сложно. Так что решение выступать во всех гонках может быть вполне оправдано. Расписание гонок вполне комфортное, чтобы успевать восстанавливаться и готовиться. Тем более, эстафет у Савелия нет. Он в эти дни будет отдыхать, восстанавливаться или делать какие-то тренировки. Поэтому в физиологическом плане это вполне нормально", - сказал Морилов.
"Второй момент: участие во всех гонках помогает набрать форму. Это, конечно, достаточно грубое выражение, потому что на Олимпийских играх не бывает проходных гонок. И Савелий будет стараться биться за медали. Адекватно ему это будет сделать достаточно сложно. Шансов не так много. Но они всегда есть. Олимпиада всегда непредсказуема. Я буду болеть за него и ждать самого лучшего выступления", - добавил он.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
8 февраля, 16:53
 
Лыжные гонкиСпортЗимние Олимпийские игры 2026Николай МориловСавелий Коростелев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала