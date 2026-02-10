Морилов оценил решение Коростелева выступить во всех гонках на Олимпиаде

"Второй момент: участие во всех гонках помогает набрать форму. Это, конечно, достаточно грубое выражение, потому что на Олимпийских играх не бывает проходных гонок. И Савелий будет стараться биться за медали. Адекватно ему это будет сделать достаточно сложно. Шансов не так много. Но они всегда есть. Олимпиада всегда непредсказуема. Я буду болеть за него и ждать самого лучшего выступления", - добавил он.