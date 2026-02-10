Армянский скрипач поблагодарил Гуменника за выбор музыки для проката

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян в разговоре с РИА Новости поблагодарил российского фигуриста Петра Гуменника за выбор его музыкального произведения для короткой программы на Олимпиаде в Милане.
Во вторник Гуменник представил короткую программу, за которую набрал 86,72 балла. Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Акопяна.
«
"Спасибо Петру и его команде, что в этой сложной для них ситуации выбор пал на это произведение! Он большой молодец!" - сказал Акопян.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
