Пока рано говорить о шансах Гуменника на медаль, считает Мишин

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер России Алексей Мишин призвал не делать скоропалительных выводов по поводу медальных шансов российского фигуриста Петра Гуменника после его выступления в короткой программе.
Гуменник, выступавший в короткой программе на Олимпиаде под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. Все непрыжковые элементы были отмечены четвертым, наивысшим уровнем сложности. Уже после приезда Гуменника в Милан ему пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
«
"Пока что-то говорить рано, - сказал Мишин РИА Новости, отвечая на вопрос, остаются ли у Гуменника шансы на медаль Олимпиады. - Одно могу сказать точно: смотрю на происходящее с большим интересом".
Гуменник после прокатов первых двух групп участников короткой программы идет третьим, уступая канадцу Стивену Гоголеву и украинцу Кириллу Марсаку. Впереди выступления основных фаворитов.