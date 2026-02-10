https://ria.ru/20260210/gumennik-2073524588.html
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
Российские болельщики после выступления фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх бросили ему на лед плюшевые сердечко и розу, передает корреспондент РИА... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T20:53:00+03:00
2026-02-10T20:53:00+03:00
2026-02-10T22:10:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
италия
милан
италия
милан
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Российские болельщики после выступления фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх бросили ему на лед плюшевые сердечко и розу, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из игрушек приземлились на лед арены, когда Гуменник выходил с катка в ожидании оценок судей.
Выступление фигуриста зрители встретили долгими аплодисментами. Некоторые болельщики бросали Гуменнику букеты с цветами. Российские болельщики проводили Гуменника
после выступления скандированием: "Молодец! Молодец!", "Петя лучший! Петя, мы с тобой".
На трибунах Milano Ice Skating Arena собрались свыше сотни российских болельщиц: среди зрителей их можно отличить по оранжевым ободкам с именем фигуриста и разнообразным кокошникам.
Гуменник набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан
фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.