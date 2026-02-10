Рейтинг@Mail.ru
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
Фигурное катание
 
20:53 10.02.2026 (обновлено: 22:10 10.02.2026)
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
Российские болельщики после выступления фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх бросили ему на лед плюшевые сердечко и розу, передает корреспондент РИА... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
италия
милан
спорт, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, италия, милан
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Италия, Милан
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу

Болельщики из РФ после выступления Гуменника бросили на лед плюшевые сувениры

МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Российские болельщики после выступления фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх бросили ему на лед плюшевые сердечко и розу, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из игрушек приземлились на лед арены, когда Гуменник выходил с катка в ожидании оценок судей.
Выступление фигуриста зрители встретили долгими аплодисментами. Некоторые болельщики бросали Гуменнику букеты с цветами. Российские болельщики проводили Гуменника после выступления скандированием: "Молодец! Молодец!", "Петя лучший! Петя, мы с тобой".
На трибунах Milano Ice Skating Arena собрались свыше сотни российских болельщиц: среди зрителей их можно отличить по оранжевым ободкам с именем фигуриста и разнообразным кокошникам.
Гуменник набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Фигурное катание
 
