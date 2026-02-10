Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу

МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Российские болельщики после выступления фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх бросили ему на лед плюшевые сердечко и розу, передает корреспондент РИА Новости.

Одна из игрушек приземлились на лед арены, когда Гуменник выходил с катка в ожидании оценок судей.

Выступление фигуриста зрители встретили долгими аплодисментами. Некоторые болельщики бросали Гуменнику букеты с цветами. Российские болельщики проводили Гуменника после выступления скандированием: "Молодец! Молодец!", "Петя лучший! Петя, мы с тобой".

На трибунах Milano Ice Skating Arena собрались свыше сотни российских болельщиц: среди зрителей их можно отличить по оранжевым ободкам с именем фигуриста и разнообразным кокошникам.

Гуменник набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.