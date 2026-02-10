https://ria.ru/20260210/gumennik-2073476674.html
Цены на билеты на выступление Гуменника начинаются с 280 евро
Билеты на первое выступление российского фигуриста Петра Гуменника, который представит 10 февраля короткую программу на Зимней Олимпиаде, еще в продаже, цены на
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
Новости
ru-RU
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Билеты на выступление фигуриста Гуменника на Олимпиаде стартуют с 280 евро
МИЛАН, 10 фев – РИА Новости. Билеты на первое выступление российского фигуриста Петра Гуменника, который представит 10 февраля короткую программу на Зимней Олимпиаде, еще в продаже, цены на них начинаются с 280 евро.
На официальном портале Игр можно приобрести до четырех билетов на руки. Самая дешевая категория C, предполагающая размещение на угловых трибунах, обойдется в 280 евро. Вторая категория B на верхних ярусах арены стоит по 450 евро, цена на дорогие билеты на центральных трибунах составляют по 650 евро. При этом на каждую из категорий доступно максимальное число из четырех билетов.
Также болельщики могут воспользоваться сервисом перепродажи уже купленных другими билетов в одиночном или "пакетном" формате. Самые дешевые из таких стоят по 308 евро за один билет на угловые места или 2860 евро сразу за четыре позиции в самой высокой ценовой категории.
Соревнования с участием Гуменника начнутся в 20.30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.