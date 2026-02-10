Цены на билеты на выступление Гуменника начинаются с 280 евро

МИЛАН, 10 фев – РИА Новости. Билеты на первое выступление российского фигуриста Петра Гуменника, который представит 10 февраля короткую программу на Зимней Олимпиаде, еще в продаже, цены на них начинаются с 280 евро.

На официальном портале Игр можно приобрести до четырех билетов на руки. Самая дешевая категория C, предполагающая размещение на угловых трибунах, обойдется в 280 евро. Вторая категория B на верхних ярусах арены стоит по 450 евро, цена на дорогие билеты на центральных трибунах составляют по 650 евро. При этом на каждую из категорий доступно максимальное число из четырех билетов.

Также болельщики могут воспользоваться сервисом перепродажи уже купленных другими билетов в одиночном или "пакетном" формате. Самые дешевые из таких стоят по 308 евро за один билет на угловые места или 2860 евро сразу за четыре позиции в самой высокой ценовой категории.

Соревнования с участием Гуменника начнутся в 20.30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.