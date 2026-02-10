https://ria.ru/20260210/guberniev-2073476209.html
Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости назвал неправильными попытки спрогнозировать количество медалей, которые могут завоевать... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
