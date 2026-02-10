Рейтинг@Mail.ru
Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/guberniev-2073476209.html
Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ
Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости назвал неправильными попытки спрогнозировать количество медалей, которые могут завоевать... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T16:30:00+03:00
2026-02-10T16:30:00+03:00
спорт
милан
италия
кортина-д'ампеццо
дмитрий губерниев
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034201412_0:118:3395:2029_1920x0_80_0_0_91996a6137f725cf5ddae7d32b7a7663.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073022119.html
милан
италия
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034201412_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_8340213e3fc2aa83049fb696d681447d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, италия, кортина-д'ампеццо, дмитрий губерниев, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Милан, Италия, Кортина-д'Ампеццо, Дмитрий Губерниев, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ

Губерниев назвал неправильными попытки спрогнозировать число медалей у россиян

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости назвал неправильными попытки спрогнозировать количество медалей, которые могут завоевать российские спортсмены на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Участие в Играх - 2026 принимают 13 россиян.
"Сейчас только идиот может считать медали у тех 13 человек, которые туда поехали. Важно, что там есть хоть небольшое, но представительство России. А тот, кто будет говорить о том, сколько медалей мы завоюем, тот чудак на букву "м", - сказал Губерниев.
На данный момент российские спортсмены не завоевали ни одной награды на Олимпиаде в Милане. Ближе всего к награде был лыжник Савелий Коростелев, ставший четвертым в скиатлоне.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ
8 февраля, 15:49
 
СпортМиланИталияКортина-д'АмпеццоДмитрий ГуберниевСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала