Итальянская шорт-трекистка установила уникальное достижение на Олимпиаде
Итальянская шорт-трекистка установила уникальное достижение на Олимпиаде
Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной, которая выиграла медаль на шести зимних Олимпийских играх подряд. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной, которая выиграла медаль на шести зимних Олимпийских играх подряд.
Во вторник спортсменка в составе сборной Италии завоевала золото в смешанной командной эстафете на домашней Олимпиаде.
Фонтане 35 лет, она завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на шести Олимпиадах. Впервые спортсменка стала призером Игр в 2006 году в Турине, завоевав бронзу в эстафете.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.