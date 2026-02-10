Итальянская шорт-трекистка установила уникальное достижение на Олимпиаде

Во вторник спортсменка в составе сборной Италии завоевала золото в смешанной командной эстафете на домашней Олимпиаде.

Фонтане 35 лет, она завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на шести Олимпиадах. Впервые спортсменка стала призером Игр в 2006 году в Турине, завоевав бронзу в эстафете.