Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:23 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/flag-2073533560.html
Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг
Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг
Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena флаг РФ, вопреки действующему запрету на государственную... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T22:23:00+03:00
2026-02-10T22:23:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
спорт
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026, спорт, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Пётр Гуменник
Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг

Болельщики Гуменника принесли на арену в Милане флаг РФ

© РИА Новости / Санто Стефано
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
Милан, 10 фев - РИА Новости. Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena флаг РФ, вопреки действующему запрету на государственную символику, передает корреспондент РИА Новости.
Российский флаг появился на боковой трибуне арены в руках у семьи россиян, проживающих в Италии.
«
"Мы живем в Милане, и мы приехали болеть всей семьей, поддержать Петра в его соревнованиях", - сказала Екатерина, которую сопровождали дочка и итальянский муж Стефано.
«
"Мы не боимся проблем, мы уточнили у работников, они сказали, что претензии могут быть у других людей, но мы об этом не переживаем", - отметила девушка.
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
10 февраля, 21:53
 
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Пётр Гуменник
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
