Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг
Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг
Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг
Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena флаг РФ, вопреки действующему запрету на государственную... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
спорт
пётр гуменник
Новости
зимние олимпийские игры 2026, спорт, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Пётр Гуменник
