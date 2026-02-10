Рейтинг@Mail.ru
Сихарулидзе прибыл на арену в Милане, чтобы поддержать Гуменника
20:13 10.02.2026 (обновлено: 20:22 10.02.2026)
Сихарулидзе прибыл на арену в Милане, чтобы поддержать Гуменника
Сихарулидзе прибыл на арену в Милане, чтобы поддержать Гуменника - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Сихарулидзе прибыл на арену в Милане, чтобы поддержать Гуменника
Российские болельщицы фигуриста Петра Гуменника перед началом состязаний в одиночном разряде в Милане сфотографировались с президентом федерации фигурного... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, антон сихарулидзе
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Антон Сихарулидзе
Сихарулидзе прибыл на арену в Милане, чтобы поддержать Гуменника

Глава ФФККР Сихарулидзе прибыл на арену в Милане, чтобы поддержать Гуменника

Антон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Российские болельщицы фигуриста Петра Гуменника перед началом состязаний в одиночном разряде в Милане сфотографировались с президентом федерации фигурного катания России Антоном Сихарулидзе, который прибыл на арену поддержать соотечественника, передает корреспондент РИА Новости.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
Группа из 10 девушек, проживающих в Милане и приехавших из России, готовится к началу соревнований, принеся с собой головные украшения с именем фигуриста, написанным оранжевыми буквами на черном фоне.
 
