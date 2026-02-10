Рейтинг@Mail.ru
Дворкович рассказал, что хотел посетить короткую программу на ОИ в Милане - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
15:20 10.02.2026
Дворкович рассказал, что хотел посетить короткую программу на ОИ в Милане
Дворкович рассказал, что хотел посетить короткую программу на ОИ в Милане
спорт
аркадий дворкович
международная федерация шахмат (fide)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
2026
спорт, аркадий дворкович, международная федерация шахмат (fide), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Спорт, Аркадий Дворкович, Международная федерация шахмат (FIDE), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Дворкович рассказал, что хотел посетить короткую программу на ОИ в Милане

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал РИА Новости, что планировал посетить короткую программу в мужском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Милане, но не смог достать билет.
Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Ранее Дворкович посещал соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку на Играх в Италии.
"Не удалось раздобыть билет", - сказал Дворкович, отметив, что планировал посетить именно короткую программу в мужском одиночном катании.
"Атмосфера доброжелательная, сложностей нет", - добавил он, оценивая обстановку в олимпийском Милане.
Участие в Играх принимают 13 россиян. 10 февраля в мужском одиночном катании выступит чемпион России Петр Гуменник.
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
