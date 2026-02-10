Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев высказался о заявлении Инфантино по сборной России - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
22:25 10.02.2026
Дегтярев высказался о заявлении Инфантино по сборной России
Дегтярев высказался о заявлении Инфантино по сборной России
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
олимпийский комитет россии (окр)
джанни инфантино
михаил дегтярев
российский футбольный союз (рфс)
спорт, международная федерация футбола (фифа), олимпийский комитет россии (окр), джанни инфантино, михаил дегтярев, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Олимпийский комитет России (ОКР), Джанни Инфантино, Михаил Дегтярев, Российский футбольный союз (РФС)
Дегтярев высказался о заявлении Инфантино по сборной России

Дегтярев: уверен в положительном решении вопроса допуска сборной по футболу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что вопрос отстранения российских команд и сборных от футбольных турниров будет решен положительным образом.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность.
«
"Я могу сказать лишь то, что мы вместе с РФС работаем над тем, чтобы вернуться в футбольную семью. Готовится несколько турниров, скажу вам по секрету, разных. Уверен, будет разрешение этого долгосрочного отстранения самым положительным образом", - заявил Дегтярев в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу для Коростелева
10 февраля, 21:44
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Олимпийский комитет России (ОКР)Джанни ИнфантиноМихаил ДегтяревРоссийский футбольный союз (РФС)
 
