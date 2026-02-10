Рейтинг@Mail.ru
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
06:34 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/chlen-2073351833.html
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам
Член МОК от Таиланда Паттхама Лисаваттракун заявила РИА Новости, что все скучают по российским атлетам, не принимающим участие в Олимпийских играх в Милане и... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T06:34:00+03:00
2026-02-10T06:34:00+03:00
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам

МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Член МОК от Таиланда Паттхама Лисаваттракун заявила РИА Новости, что все скучают по российским атлетам, не принимающим участие в Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
"Мы всегда задаем себе тот же вопрос", - заявила она, отвечая на вопрос о сроках возвращения российских олимпийцев.
Говоря о неучастии атлетов из России, она отметила, что "все скучают по ним, каждый чувствует одно и то же".
