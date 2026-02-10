https://ria.ru/20260210/chlen-2073351833.html
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам
Член МОК от Таиланда Паттхама Лисаваттракун заявила РИА Новости, что все скучают по российским атлетам, не принимающим участие в Олимпийских играх в Милане и... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T06:34:00+03:00
2026-02-10T06:34:00+03:00
2026-02-10T06:34:00+03:00
таиланд
милан
кортина-д'ампеццо
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71878/24/718782459_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_c0fef95bc1f144c7d63d96f7fbe7cb3e.jpg
https://ria.ru/20260201/mok-2071572224.html
таиланд
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71878/24/718782459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e78e947a0956541c677ae0f99f0419.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, милан, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Таиланд, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам
РИА Новости: Лисаваттракун заявила, что все скучают по российским атлетам