Рейтинг@Mail.ru
Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков за матч - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/bek-2073502779.html
Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков за матч
Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков за матч - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков за матч
Канадский нападающий новосибирской "Сибири" Тэйлор Бек стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которому удалось набрать семь очков... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T18:30:00+03:00
2026-02-10T18:30:00+03:00
хоккей
спорт
тэйлор бек
альберт лещёв
брэндон боченски
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867063652_360:42:1268:553_1920x0_80_0_0_a4647f8b8b143afa232071a895720312.jpg
https://ria.ru/20260210/sibir-2073499735.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867063652_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_3f41d527660fae1aecd6ad548d76217d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тэйлор бек, альберт лещёв, брэндон боченски, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Тэйлор Бек, Альберт Лещёв, Брэндон Боченски, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков за матч

Нападающий "Сибири" Бек установил рекорд КХЛ по числу очков в одном матче

© Фото : Пресс-служба ХК "Сибирь"Нападающий ХК "Сибирь" Тэйлор Бек
Нападающий ХК Сибирь Тэйлор Бек - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Сибирь"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Канадский нападающий новосибирской "Сибири" Тэйлор Бек стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которому удалось набрать семь очков за один матч.
Во вторник "Сибирь" на своем льду обыграла "Сочи" со счетом 10:1. 34-летний Бек оформил дубль и отдал пять результативных передач.
До этого рекордом владели девять хоккеистов, набиравших 6 очков за игру: Альберт Лещев, Брэндон Боченски, Райан Гундерсон, Александр Радулов, Стефан Да Коста, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Никита Михайлис и Скотт Уилсон.
"Сибирь" также одержала крупнейшую победу в КХЛ в своей истории.
Энди Андреофф - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Сибирь" забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ
10 февраля, 18:13
 
ХоккейСпортТэйлор БекАльберт ЛещёвБрэндон БоченскиСибирьКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала