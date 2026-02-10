Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче НБА
08:04 10.02.2026
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче НБА
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче НБА
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 10.02.2026
https://ria.ru/20260209/nba-2073328488.html
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче НБА

Баскетболист "Бруклин Нетс" Бен Симмонс
Баскетболист "Бруклин Нетс" Бен Симмонс. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась со счетом 123:115 (27:31, 33:23, 29:35, 34:26). В составе победителей самым результативным игроком стал Ник Клэкстон из "Нетс", на счету которого 28 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл в составе "Бруклина" оформил Нолан Траоре (13 очков, 13 передач). У проигравших больше всех очков набрал Анферни Саймонс (23).
НБА
10 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
123 : 115
Чикаго
Ранее сообщалось, что разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин пропустит как минимум матч с "Чикаго", российскому игроку был предоставлен отдых. В дебютном сезоне в НБА он провел 45 матчей, набирая в среднем за игру 10,7 очка, 3,1 подбора и 3,3 передачи.
"Бруклин" с 15 победами в 52 матчах занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, проигравший пятый матч подряд "Чикаго" (24 победы в 54 играх) идет 11-м.
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА
9 февраля, 23:43
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА
