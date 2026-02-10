"Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче НБА

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" с 15 победами в 52 матчах занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, проигравший пятый матч подряд "Чикаго" (24 победы в 54 играх) идет 11-м.