Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:06 10.02.2026
Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

Авербух назвал выступление Гуменника на Олимпиаде достойным

ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с РИА Новости назвал достойным выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпийских играх в Милане.
Гуменник набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.
"Петр выступил очень достойно в сложной ситуации. Конечно, если бы он откатал идеально, то получил бы более высокие баллы. Если бы он исполнил чисто каскад, а не сделал бы тулуп двойным, тогда не было бы вопросов. Но им была допущена ошибка, хоть и на сложнейшем прыжке - четверном флипе, который прыгают единицы", - сказал Авербух.
"Важно посмотреть, как откатают соперники. Будем надеяться, что Петя останется в десятке, это сохранит шансы бороться за высокие места", - добавил он.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российские болельщики бросили Гуменнику на лед сердечко и розу
10 февраля, 20:53
 
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
