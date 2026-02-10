Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с РИА Новости назвал достойным выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпийских играх в Милане.

Гуменник набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.

"Петр выступил очень достойно в сложной ситуации. Конечно, если бы он откатал идеально, то получил бы более высокие баллы. Если бы он исполнил чисто каскад, а не сделал бы тулуп двойным, тогда не было бы вопросов. Но им была допущена ошибка, хоть и на сложнейшем прыжке - четверном флипе, который прыгают единицы", - сказал Авербух