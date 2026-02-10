"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева

«

"Если бы Савелий даже занял 29-е место, то у него вряд ли бы в дальнейшем получилось выступить успешно. Мы же видели, что в международных соревнованиях этого сезона Даша и Савелий неудачно выступали в спринте. Это не их специализация и скорости здесь не для них. А трасса на Олимпиаде – это просто рельсы, жесткий снег, максимально быстрые движения и максимальная скорость. Даша антропометрически не создана для такого спринта, потому что она слишком маленькая и легкая на фоне больших и силовых спортсменок. А Савелию не хватает опыта и быстрых мышечных волокон, которые необходимы в этих гонках", - сказал Алыпов.