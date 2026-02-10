Рейтинг@Mail.ru
"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:28 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/alypov--2073449615.html
"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева
"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева
Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что неудачи Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в квалификации... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T14:28:00+03:00
2026-02-10T14:28:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
иван алыпов
зимние олимпийские игры 2026
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073417112_0:99:3294:1952_1920x0_80_0_0_4aa73188685cd6c03e429472967ed703.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073417112_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_f8aa3f592f83147fdcae8d230f46d449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дарья непряева, иван алыпов, зимние олимпийские игры 2026, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Иван Алыпов, Зимние Олимпийские игры 2026, Савелий Коростелев
"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева

Алыпов заявил, что в России сейчас нет сильных спринтеров

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме
Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что неудачи Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в квалификации спринта классическим стилем на Олимпиаде в Италии связаны с тем, что в стране в настоящее время есть серьезные проблемы с подготовкой спортсменов в данной дисциплине.
Стартовавшая под 34-м номером в квалификации Непряева с результатом 3 минуты 51,60 секунды заняла 36-е место, не сумев попасть в число 30-ти сильнейших, которые вышли в 1/4 финала. Победительницей стала шведка Линн Сван (3.36,21). Начинавший дистанцию 38-м Коростелев финишировал 35-м с результатом 3 минуты 19,88 сек. В четвертьфинал пробились 30 сильнейших спортсменов, лучший результат показал норвежец Йоханнес Клебо (3.07,37).
«
"Если бы Савелий даже занял 29-е место, то у него вряд ли бы в дальнейшем получилось выступить успешно. Мы же видели, что в международных соревнованиях этого сезона Даша и Савелий неудачно выступали в спринте. Это не их специализация и скорости здесь не для них. А трасса на Олимпиаде – это просто рельсы, жесткий снег, максимально быстрые движения и максимальная скорость. Даша антропометрически не создана для такого спринта, потому что она слишком маленькая и легкая на фоне больших и силовых спортсменок. А Савелию не хватает опыта и быстрых мышечных волокон, которые необходимы в этих гонках", - сказал Алыпов.
"На сегодняшний день в России нет спринтерской группы и нет ярко выраженных спринтеров. Плюс-минус это Александр Терентьев, который мог бы пробиться в квалификацию. Но смог бы он показать что-то дальше, это большой вопрос. В спринте в мире все очень быстро изменяется, меняются методики, способы подготовки, смазки, инвентарь, техника и спортсмены резко прогрессируют. И чтобы быть на острие, надо состязаться вместе со всеми, а не отдельно", – добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, на соревнованиях выступают 13 россиян.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваИван АлыповЗимние Олимпийские игры 2026Савелий Коростелев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала