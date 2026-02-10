"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что неудачи Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в квалификации спринта классическим стилем на Олимпиаде в Италии связаны с тем, что в стране в настоящее время есть серьезные проблемы с подготовкой спортсменов в данной дисциплине.
Стартовавшая под 34-м номером в квалификации Непряева с результатом 3 минуты 51,60 секунды заняла 36-е место, не сумев попасть в число 30-ти сильнейших, которые вышли в 1/4 финала. Победительницей стала шведка Линн Сван (3.36,21). Начинавший дистанцию 38-м Коростелев финишировал 35-м с результатом 3 минуты 19,88 сек. В четвертьфинал пробились 30 сильнейших спортсменов, лучший результат показал норвежец Йоханнес Клебо (3.07,37).
"Если бы Савелий даже занял 29-е место, то у него вряд ли бы в дальнейшем получилось выступить успешно. Мы же видели, что в международных соревнованиях этого сезона Даша и Савелий неудачно выступали в спринте. Это не их специализация и скорости здесь не для них. А трасса на Олимпиаде – это просто рельсы, жесткий снег, максимально быстрые движения и максимальная скорость. Даша антропометрически не создана для такого спринта, потому что она слишком маленькая и легкая на фоне больших и силовых спортсменок. А Савелию не хватает опыта и быстрых мышечных волокон, которые необходимы в этих гонках", - сказал Алыпов.
"На сегодняшний день в России нет спринтерской группы и нет ярко выраженных спринтеров. Плюс-минус это Александр Терентьев, который мог бы пробиться в квалификацию. Но смог бы он показать что-то дальше, это большой вопрос. В спринте в мире все очень быстро изменяется, меняются методики, способы подготовки, смазки, инвентарь, техника и спортсмены резко прогрессируют. И чтобы быть на острие, надо состязаться вместе со всеми, а не отдельно", – добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, на соревнованиях выступают 13 россиян.
