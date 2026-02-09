Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
16:57 09.02.2026 (обновлено: 17:16 09.02.2026)
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" обыграл самаркандское "Динамо" в товарищеском матче в рамках тренировочных сборов в Абу-Даби.
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче

Гол Ерохина принес "Зениту" победу над узбекистанским "Динамо"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл самаркандское "Динамо" в товарищеском матче в рамках тренировочных сборов в Абу-Даби.
Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-бело-голубых". Единственный мяч забил Александр Ерохин (9-я минута).
"Зенит" ушел на зимнюю паузу на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Команда Сергея Семака откроет весеннюю часть чемпионата 27 февраля домашним матчем против калининградской "Балтики".
