"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" обыграл самаркандское "Динамо" в товарищеском матче в рамках тренировочных сборов в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T16:57:00+03:00
2026-02-09T16:57:00+03:00
2026-02-09T17:16:00+03:00
футбол
спорт
александр ерохин
сергей семак
зенит
российская премьер-лига (рпл)
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
Гол Ерохина принес "Зениту" победу над узбекистанским "Динамо"