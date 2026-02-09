https://ria.ru/20260209/voleybol-2073320490.html
Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в Суперлиге
Краснодарское "Динамо" дома обыграла "Ленинградку" в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
