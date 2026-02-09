Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в Суперлиге
Волейбол
 
21:38 09.02.2026
Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в Суперлиге
Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в Суперлиге
Краснодарское "Динамо" дома обыграла "Ленинградку" в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
https://ria.ru/20260208/voleybol-2073051557.html
краснодар
Новости
спорт, краснодар, ленинградка (санкт-петербург, ж), динамо (краснодар, ж), заречье-одинцово (московская область, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в Суперлиге

Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги

© Фото : Пресс-служба ЖВК "Динамо"Волейболистки краснодарского "Динамо"
Волейболистки краснодарского Динамо - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Пресс-служба ЖВК "Динамо"
Волейболистки краснодарского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Краснодарское "Динамо" дома обыграла "Ленинградку" в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла в понедельник в Краснодаре и завершилась со счетом 3-2 (25:20, 12:25, 30:28, 26:28, 15:13).
"Ленинградка", потерпевшая седьмое поражение при 14 победах, занимает четвертое место в турнирной таблице. Краснодарское "Динамо" с 8 победами и 14 поражениями располагается на 11-й строчке.
В следующем туре "Ленинградка" в гостях сыграет "Тулицей" 14 февраля, а краснодарки примут подмосковное "Заречье-Одинцово" 16 февраля.
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге
8 февраля, 18:33
 
ВолейболСпортКраснодарЛенинградка (Санкт-Петербург, ж)Динамо (Краснодар, ж)Заречье-Одинцово (Московская область, ж)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
