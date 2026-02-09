Рейтинг@Mail.ru
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга
Теннис
 
21:15 09.02.2026
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга
Четвертая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась по ходу матча второго круга турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Новости
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга

Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась с матча второго круга

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАманда Анисимова
Аманда Анисимова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Аманда Анисимова. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась по ходу матча второго круга турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Во втором раунде действующая чемпионка турнира играла против представительницы Чехии Каролины Плишковой (418-я ракетка мира). Американка снялась в третьем сете при счете 5:7, 7:6 (7:3), 4:1 в пользу соперницы. Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты.
В следующем круге Плишкова сыграет против победительницы встречи Тереза Валентова (Чехия) - Каролина Мухова (Чехия, 14-й номер посева).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме
Вчера, 19:56
 
ТеннисСпортЧехияДохаКаролина ПлишковаАманда АнисимоваКаролина МуховаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
