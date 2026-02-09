https://ria.ru/20260209/tennis-2073318361.html
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга
Четвертая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась по ходу матча второго круга турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T21:15:00+03:00
2026-02-09T21:15:00+03:00
2026-02-09T21:15:00+03:00
теннис
спорт
чехия
доха
каролина плишкова
аманда анисимова
каролина мухова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759688_0:0:3342:1880_1920x0_80_0_0_e4f52f725985878ffd76e1b0a70a05d2.jpg
https://ria.ru/20260209/medvedev-2073295511.html
чехия
доха
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759688_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_8094d9382144146873e45f7385b55999.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чехия, доха, каролина плишкова, аманда анисимова, каролина мухова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Чехия, Доха, Каролина Плишкова, Аманда Анисимова, Каролина Мухова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась со второго круга
Действующая чемпионка турнира в Дохе Анисимова снялась с матча второго круга