Теннисистка из России проиграла на старте турнира WTA 1000 в Дохе
Россиянка Анастасия Захарова уступила Елене Остапенко из Латвии в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:10:00+03:00
2026-02-09T19:10:00+03:00
2026-02-09T19:49:00+03:00
теннис
спорт
елена остапенко
анастасия захарова
екатерина александрова
женская теннисная ассоциация (wta)
