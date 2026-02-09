Рейтинг@Mail.ru
Теннисистка из России проиграла на старте турнира WTA 1000 в Дохе - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Теннис
 
19:10 09.02.2026 (обновлено: 19:49 09.02.2026)
Теннисистка из России проиграла на старте турнира WTA 1000 в Дохе
Теннисистка из России проиграла на старте турнира WTA 1000 в Дохе - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Теннисистка из России проиграла на старте турнира WTA 1000 в Дохе
Россиянка Анастасия Захарова уступила Елене Остапенко из Латвии в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
теннис
спорт
елена остапенко
анастасия захарова
екатерина александрова
женская теннисная ассоциация (wta)
Теннисистка из России проиграла на старте турнира WTA 1000 в Дохе

Теннисистка Захарова проиграла Остапенко в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе

Российская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова уступила Елене Остапенко из Латвии в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
09 февраля 2026 • начало в 16:25
Завершен
Анастасия Захарова
1 : 27:63:64:6
Елена Остапенко
Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:4 в пользу латвийки, которая является 24-й ракеткой мира. Захарова идет на 105-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут.
Во втором раунде Остапенко встретится с 10-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой.
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
8 февраля, 17:57
 
