"Была борьба": Тарасова о победе США в командном турнире на Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Италии победили лучшие. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
