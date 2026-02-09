Рейтинг@Mail.ru
"Была борьба": Тарасова о победе США в командном турнире на Олимпиаде
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:55 09.02.2026 (обновлено: 12:59 09.02.2026)
"Была борьба": Тарасова о победе США в командном турнире на Олимпиаде
"Была борьба": Тарасова о победе США в командном турнире на Олимпиаде
"Была борьба": Тарасова о победе США в командном турнире на Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Италии победили лучшие.
"Была борьба": Тарасова о победе США в командном турнире на Олимпиаде

Тарасова: в командном турнире на Олимпиаде победили лучшие

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Италии победили лучшие.
Победу в командном турнире одержала сборная США, набрав 69 очков. Серебро завоевала команда Японии (68 баллов), бронза турнира досталась итальянцам (60).
"Впечатления хорошие. Была борьба, поэтому смотреть было интересно. Победили лучшие", - сказала Тарасова.
Ранее тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз в эфире Okko заявил, что чувствовал волнение американского фигуриста Ильи Малинина во время выступления.
"Он разве не человек и не должен волноваться? Это нормально", - отметила собеседница агентства.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
Вчера, 01:37
 
Фигурное катание
 
