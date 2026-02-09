Рейтинг@Mail.ru
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:48 09.02.2026 (обновлено: 12:58 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/tarasova-2073173906.html
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала японку Каори Сакамото своей любимой фигуристкой. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T12:48:00+03:00
2026-02-09T12:58:00+03:00
фигурное катание
спорт
каори сакамото
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914645853_592:301:3071:1695_1920x0_80_0_0_8dccf221a73a9f833199bfd2d3ff116b.jpg
https://ria.ru/20260209/ignatov-2073157207.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914645853_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bcac70ce23336e46eb9d3125b4750744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, каори сакамото, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, Каори Сакамото, Татьяна Тарасова
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей

Тарасова назвала выступление Сакамото прекрасным

© Фото : Пресс-служба ISUЯпонская фигуристка Каори Сакамото
Японская фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Пресс-служба ISU
Японская фигуристка Каори Сакамото. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала японку Каори Сакамото своей любимой фигуристкой.
Победу в командном турнире одержала сборная США, набрав 69 очков. Серебро завоевала команда Японии, заработав суммарно 68 баллов. Бронза турнира досталась итальянцам (60).
«
"Сакамото, конечно, показала прекрасное выступление. Моя любимая Сакамото! К ее уровню (другие) неблизки", - сказала Тарасова.
Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе
Вчера, 11:51
 
Фигурное катаниеСпортКаори СакамотоТатьяна Тарасова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала