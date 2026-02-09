https://ria.ru/20260209/tarasova-2073173906.html
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Тарасова назвала японскую фигуристку своей любимицей
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала японку Каори Сакамото своей любимой фигуристкой. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
фигурное катание
спорт
каори сакамото
татьяна тарасова
