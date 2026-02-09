Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме жестко прокомментировали организацию Олимпийских игр в Милане
20:06 09.02.2026 (обновлено: 20:16 09.02.2026)
В Госдуме жестко прокомментировали организацию Олимпийских игр в Милане
В Госдуме жестко прокомментировали организацию Олимпийских игр в Милане
спорт, дмитрий свищев, эбба андерссон, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Спорт, Дмитрий Свищев, Эбба Андерссон, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
В Госдуме жестко прокомментировали организацию Олимпийских игр в Милане

Свищев: на Олимпиаде в Милане все сделано через заднее место

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке соревнований или проявил разгильдяйство.
Ранее победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю в своих социальных сетях сообщила, что ее золотая медаль оторвалась от ленточки из-за проблем с креплением.
"Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали", - сказал Свищев РИА Новости.
Логотип Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Вчера, 15:21
Ранее некоторые спортсмены на Олимпиаде в Италии жаловались на хрупкость олимпийских наград. В частности, серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи в понедельник заявил, что оргкомитет Игр пытается понять, в чем причина повреждений, и работает над исправлением ситуации.
России такого не было. Я помню, как в Сочи все вымеряли, рассматривали, как это выглядит, как это держится, как упаковано. Это была целая процедура. Медали утверждали. Все прекрасно понимали, что это главный трофей, за которым приезжают со всего мира. Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Вчера, 14:26
 
Спорт Дмитрий Свищев Эбба Андерссон Зимние Олимпийские игры 2026 Вокруг спорта
 
