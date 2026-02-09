Свищев допустил скорое возвращение россиян на международные турниры

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что верит в полноценный допуск российских атлетов на международные соревнования в ближайшее время.