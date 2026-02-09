Рейтинг@Mail.ru
10:22 09.02.2026 (обновлено: 14:32 09.02.2026)
Свищев допустил скорое возвращение россиян на международные турниры
Свищев допустил скорое возвращение россиян на международные турниры
Свищев допустил скорое возвращение россиян на международные турниры

Свищев: полноценный допуск россиян на международные турниры скоро состоится

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что верит в полноценный допуск российских атлетов на международные соревнования в ближайшее время.
Ранее американская газета New York Times предположила, что российский спорт близок к возвращению на мировую арену. Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане перед началом зимней Олимпиады члены организации выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.
"(Министр спорта РФ) Михаил Дегтярев уже говорил, что в ближайшее время ожидает возвращения российских спортсменов на международные турниры во многих видах спорта. Мы действительно видим, что в последнее время многие федерации возвращают наших атлетов. Такая тенденция существует", - сказал Свищев.
"(Глава МОК Кирсти) Ковентри в преддверии Олимпийских игр заявила, что российский вопрос будет рассматриваться и надо возвращать спортсменов. Она сказала очень точную вещь, что атлеты не должны быть заложниками своих правительств. И сейчас идет дискуссия, как вернуть российских спортсменов. В ближайшее время, думаю, это состоится. Но не надо забывать, что нам надо восстановить в правах Олимпийский комитет России. Это очень важно", - добавил собеседник агентства.
