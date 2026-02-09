https://ria.ru/20260209/strakhovanie-2073117070.html
Спрос россиян на страхование от спортивных травм резко вырос в 2025 году
Спрос россиян на страхование от спортивных травм резко вырос в 2025 году - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Спрос россиян на страхование от спортивных травм резко вырос в 2025 году
Спрос на страховую защиту во время занятий спортом в России резко вырос в 2025 году: только в "Сберстраховании" спортсмены, как профессионалы, так и любители,...
Спрос россиян на страхование от спортивных травм резко вырос в 2025 году
Спрос россиян на страхование от спортивных травм вырос почти в 2 раза в 2025 г
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спрос на страховую защиту во время занятий спортом в России резко вырос в 2025 году: только в "Сберстраховании" спортсмены, как профессионалы, так и любители, оформили более 1 миллиона таких полисов, что почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в страховой компании.
"Всего профессиональные спортсмены и любители заключили в 2025 году более 1 миллиона договоров по программе "Спортивная защита" - это почти в 2 раза больше, чем годом ранее", - рассказали в страховщике.
"Растет не только спрос на защиту, но и общая сумма выплат спортсменам. Так, в 2025 году она увеличилась на 75% по сравнению с 2024 годом", - отметил директор розничного страхования "Сберстрахования" Дмитрий Пурсанов.
Он указал, что за прошлый год страховщик выплатил по спортивным полисам почти 43 миллиона рублей.
В "Сберстраховании" отметили также, что спрос на страховку для отдельных видов спорта вырос в несколько раз.
"Россияне все чаще открывают для себя новые виды спорта и активно страхуются на случай травм, полученных во время тренировок и соревнований по ним. Так, в 2025 году в 25 раз увеличился спрос на защиту во время занятий стретчингом, в 6 раз - пауэрлифтингом и в 5 раз - эстетической акробатикой", - рассказали в компании.
Больше всего полисов в компании оформили для занятий бегом - на этот вид спорта пришлось 8% от всех договоров страхования спортсменов, заключенных в 2025 году. Следом идут плавание (6%), футбол, дзюдо и самбо - по 5%. В 2024 году топ-5 был почти аналогичен: лидировали бег и плавание, однако третье место по количеству заключенных договоров занимало дзюдо, а самбо и футбол - четвертое и пятое соответственно.