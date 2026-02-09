https://ria.ru/20260209/repilov-2073127561.html
Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде
Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде
Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко заявил РИА Новости, что гордится достойным выступлением Павла Репилова... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T09:57:00+03:00
2026-02-09T09:57:00+03:00
2026-02-09T09:57:00+03:00
санный спорт
спорт
италия
семён павличенко
зимние олимпийские игры 2026
доминик фишналлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766378427_0:0:2359:1328_1920x0_80_0_0_26a3ee9fc0b040e3bb31768a3493e506.jpg
https://ria.ru/20260208/repilov-2073074754.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766378427_262:0:2359:1573_1920x0_80_0_0_9850299866af1fe065c04cb412e320c7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санный спорт , спорт, италия, семён павличенко, зимние олимпийские игры 2026, доминик фишналлер
Санный спорт , Спорт, Италия, Семён Павличенко, Зимние Олимпийские игры 2026, Доминик Фишналлер
Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде
Павличенко назвал выступление Репилова на Олимпиаде достойным
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко заявил РИА Новости, что гордится достойным выступлением Павла Репилова на Олимпийских играх в Италии, так как дебютант соревнований сумел быстро прочувствовать трассу и приспособиться к ней.
Россиянин по сумме четырех попыток с временем 3 минуты 34,963 секунды занял 14-е место. По итогам двух субботних заездов спортсмен находился на 16-й позиции. Олимпийским чемпионом стал немец Макс Лангенхан (3.31,191), серебряным призером - австриец Йонас Мюллер (3.31,787), а бронзовым - итальянец Доминик Фишналлер
(3.32,125).
"Вы знаете, я очень горд за Пашу Репилова. Он очень здорово отстоял честь нашей страны, несмотря даже на то, что у него было так мало заездов на олимпийской трассе. Он сделал все, что от него зависело, от начала и до конца, во всех четырех заездах. Паша - просто молодец, он успел быстро понять эту трассу. Мне кажется, что даже мне не удалось бы это сделать так быстро", - сказал Павличенко
.
"Он все выполнил четко, на характере и на зубах. На Олимпиаде в Италии
Паша выступил очень качественно", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.