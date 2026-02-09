Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко заявил РИА Новости, что гордится достойным выступлением Павла Репилова на Олимпийских играх в Италии, так как дебютант соревнований сумел быстро прочувствовать трассу и приспособиться к ней.