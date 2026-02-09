Рейтинг@Mail.ru
Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде
09:57 09.02.2026
Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде
санный спорт
спорт
италия
семён павличенко
зимние олимпийские игры 2026
доминик фишналлер
санный спорт , спорт, италия, семён павличенко, зимние олимпийские игры 2026, доминик фишналлер
Санный спорт , Спорт, Италия, Семён Павличенко, Зимние Олимпийские игры 2026, Доминик Фишналлер
Павел Репилов. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко заявил РИА Новости, что гордится достойным выступлением Павла Репилова на Олимпийских играх в Италии, так как дебютант соревнований сумел быстро прочувствовать трассу и приспособиться к ней.
Россиянин по сумме четырех попыток с временем 3 минуты 34,963 секунды занял 14-е место. По итогам двух субботних заездов спортсмен находился на 16-й позиции. Олимпийским чемпионом стал немец Макс Лангенхан (3.31,191), серебряным призером - австриец Йонас Мюллер (3.31,787), а бронзовым - итальянец Доминик Фишналлер (3.32,125).
"Вы знаете, я очень горд за Пашу Репилова. Он очень здорово отстоял честь нашей страны, несмотря даже на то, что у него было так мало заездов на олимпийской трассе. Он сделал все, что от него зависело, от начала и до конца, во всех четырех заездах. Паша - просто молодец, он успел быстро понять эту трассу. Мне кажется, что даже мне не удалось бы это сделать так быстро", - сказал Павличенко.
"Он все выполнил четко, на характере и на зубах. На Олимпиаде в Италии Паша выступил очень качественно", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Спортсмен на Кубке мира по санному спорту - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Демченко оценил выступление Репилова на Олимпиаде в Италии
8 февраля, 22:00
 
