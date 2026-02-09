"На мне ярлык — скандальный": Плющенко — откровенно о правде и мифах о себе

Когда ждать его схватки с Ягудиным? Поделится ли с ним миллионным гонораром его ученик? Какую женщину он считает фантастической? И это не Яна Рудковская. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в ярком интервью РИА Новости ответил на все вопросы, а также рассказал, как борется со скандалами в своей академии.

"Кто-то вешает на меня ярлыки"

— После неудачного выступления Костылевой на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге вы говорили о том, что это был контрольный прокат, и для выступления на первенстве России в Саранске нужно проделать работу над выявленными ошибками.

— Мы справились с этой задачей. Главное, что девочка справилась. В последние дни было много целиковых прокатов произвольной программы. Не по одному разу в день и даже не по пять. Предложил Лене исполнять два тройных акселя в произвольной программе, и она согласилась. Костылева — не просто боец, она воин! Сейчас она катается с травмой ахилла, из-за чего пришлось отказаться от тройного лутца, но с элементами ультра-си Лена справилась. Турнир закончен, нужно залечить травмы и двигаться дальше.

— Не убьют ли Костылева и Сарновская друг друга на тренировках? (Ранее мама Костылевой Ирина оскорбила Сарновскую, обвинив ее в создании помех дочери на льду — прим. ред.)

— Эту тему не хотелось бы муссировать. У нас на самом деле дружный коллектив, и не стоит делать громких заявлений, которые нарушили бы атмосферу в нем. Уверен, что позитивные моменты будут преобладать. Кто-то навешивает на меня ярлыки: мол, Плющенко — скандальный тренер. Это все фантазии, которые не имеют ничего общего с действительностью. Мне важно, чтобы в коллективе была дружба, хорошая работа и как следствие — результат.

— Все фигуристы из семьи Сарновских тренируются в вашей академии.

— Мне очень нравится эта дружная и настроенная на работу семья. Первым ко мне пришел старший из братьев, Кирилл. Сейчас он уже работает тренером в нашей академии, помогает в работе с юными фигуристами. В Саранске, к сожалению, София не показала тот уровень, на который была готова. Она на разминке четыре тройных акселя прыгнула, а в прокате не получилось. Перегорела девочка, но через это должны пройти фигуристы, чтобы побеждать. Говорил об этом и на Мемориале Грушмана, когда комментировал прокат Костылевой. Для Сарновской это дебют на юниорском первенстве России, и она приобрела ценнейший опыт.

— После чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре вы отмечали прогресс Никиты Сарновского в прыжках. Ожидали, что он станет победителем чемпионата страны по прыжковым элементам?

— Мы же мониторим готовность соперников. Понимали, что освоенный контент позволял Никите претендовать на призовое место. Он владеет всеми четверными прыжками, разучиваем даже четверной аксель и каскад из двух четверных. Знаю, на что способен фигурист. На чемпионате России по прыжковым элементам у Никиты были очень серьезные конкуренты, но кто-то не справился с волнением, а он справился. Сделал свою работу — и сделал хорошо.

— Можно ли на следующем прыжковом чемпионате ожидать четверной аксель в исполнении Сарновского и не рискнете ли включать элемент ультра-си в соревновательные программы?

— Сложно сказать. Четыре с половиной оборота это очень тяжело. Мы учим четверной аксель, но ничего форсировать не будем.

— Вы больше двадцати лет тренировались у Алексея Мишина, и одним из факторов, предопределивших долголетнее сотрудничество, были отчисления процента от призовых тренеру. А Сарновский поделился какой-то суммой от призового миллиона?

— Пока нет, но принципы нашего сотрудничества такие же, как были у меня с Мишиным. Ничего не поменялось. Хотя в меня не вкладывали таких средств, которые мы с Яной Рудковской вкладываем в своих учеников из академии "Ангелы Плющенко". Если бы в меня еще и вкладывали деньги в бытность спортсменом, может быть, до сих пор бы выступал.

"Дни рождения уже не отмечаю"

— Во время прыжкового турнира вы намекнули, что готовы сразиться в дуэли с Алексеем Ягудиным, исполняя если не прыжки, то дорожки…

— Я же пошутил! Хотя Леша, по моей информации, уже вышел на лед для подготовки к такой дуэли. Для шоу это был бы классный формат, который привлек бы зрителей. Правда, мы уже не молоды, и на двоих перенесли столько операций, что хватило бы на футбольную команду. Сейчас понимаем, ради чего стоит затевать какой-то проект. Ведь нужно начать готовиться, серьезно тренироваться. Старые травмы дадут о себе знать… Нужно ли это нам? Спортивной нагрузки и так хватает. На следующий день после возвращения из Саранска запланирован турнир по паделу, затем — участие в футбольном матче Медиалиги. Интересно попробовать себя в разных ипостасях. В падел играю в паре с Александром Мостовым , хотя и без особых шансов на успех. Соперниками будут молодые профессионалы.

© Иллюстрация РИА Новости . РИА новости / Александр Вильф Алексей Ягудин / Евгений Плющенко © Иллюстрация РИА Новости . РИА новости / Александр Вильф Алексей Ягудин / Евгений Плющенко

— Во время выступления дуэтов на прыжковом турнире рядом с Александрой Игнатовой был Сергей Дудаков, а рядом с Макаром Игнатовым — вы. Несмотря на проблемы с логистикой, Саша будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе, а Макар — у вас?

— Пока никаких изменений нет. Макар тренируется у меня и заявлений о переходе не делал. Он накатывает программы, готовится к Финалу Гран-при России.

— Постановки на новый сезон будет делать у вас?

— Дайте с нынешним закончить!

— Успели уже посмотреть, в какой форме пришедшие в вашу академию Алена Косторная и Георгий Куница?

— Пока не было времени. Сосредоточился на подготовке юниоров к первенству России. После возвращения из Саранска включусь в тренировочный процесс. Буду работать по технической составляющей прыжков. В тодесы лезть не буду.

© Фото : Из личного архива Георгия Куницы Георгий Куница и Алена Косторная © Фото : Из личного архива Георгия Куницы Георгий Куница и Алена Косторная

— На первенстве России среди юниоров академию "Ангелы Плющенко" представлял и танцевальный дуэт Ярослава Воробьева/Георгий Цымбалов, с которым работает отметившая в Саранске 70-летие Наталья Линичук.

— Это фантастическая женщина и фантастический тренер! Считаю, что нам повезло, когда Наталья Владимировна откликнулась на предложение поработать в нашей академии. Уверен, что успехи танцоров из "Ангелов Плющенко" будут идти по восходящей.

— Контролируете ли вы как совладелец академии работу тренера танцевальной группы и ставите ли перед Линичук какие-то задачи?

— Она сама ставит перед собой задачи, что гораздо важнее. Такому действительно великому тренеру боссы не нужны. Прекрасно знаю, насколько сложно начинать с нуля, собирая тренерский коллектив. Когда сам начинал, то уволил после нескольких месяцев работы 18 тренеров. Никто не преподносит тренеру на блюдечке с голубой каемочкой арены, учеников, ассистентов. Всю систему нужно выстраивать. Линичук в Москве все начала с нуля, и это нужно понимать.

— На этих соревнованиях ваши ученики соперничали с воспитанниками Мишина. Обсуждали ли вы эту тему в кулуарах с Алексеем Николаевичем?

— Когда мы встречаемся, вспоминаем, как проходила наша долгая совместная карьера. Не знаю другого такого тандема, который просуществовал бы столько лет

— Будете ли вы отмечать 20-летие своей олимпийской победы в Турине?