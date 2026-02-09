Рейтинг@Mail.ru
"На мне ярлык — скандальный": Плющенко — откровенно о правде и мифах о себе
Фигурное катание
 
16:35 09.02.2026
"На мне ярлык — скандальный": Плющенко — откровенно о правде и мифах о себе
Когда ждать его схватки с Ягудиным? Поделится ли с ним миллионным гонораром его ученик? Какую женщину он считает фантастической? И это не Яна Рудковская...
фигурное катание
евгений плющенко
алексей мишин
алексей ягудин
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
2026
Борис Ходоровский
Новости
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Алексей Мишин, Алексей Ягудин, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов

"На мне ярлык — скандальный": Плющенко — откровенно о правде и мифах о себе

Борис Ходоровский
Когда ждать его схватки с Ягудиным? Поделится ли с ним миллионным гонораром его ученик? Какую женщину он считает фантастической? И это не Яна Рудковская. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в ярком интервью РИА Новости ответил на все вопросы, а также рассказал, как борется со скандалами в своей академии.

"Кто-то вешает на меня ярлыки"

— После неудачного выступления Костылевой на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге вы говорили о том, что это был контрольный прокат, и для выступления на первенстве России в Саранске нужно проделать работу над выявленными ошибками.
— Мы справились с этой задачей. Главное, что девочка справилась. В последние дни было много целиковых прокатов произвольной программы. Не по одному разу в день и даже не по пять. Предложил Лене исполнять два тройных акселя в произвольной программе, и она согласилась. Костылева — не просто боец, она воин! Сейчас она катается с травмой ахилла, из-за чего пришлось отказаться от тройного лутца, но с элементами ультра-си Лена справилась. Турнир закончен, нужно залечить травмы и двигаться дальше.
— Не убьют ли Костылева и Сарновская друг друга на тренировках? (Ранее мама Костылевой Ирина оскорбила Сарновскую, обвинив ее в создании помех дочери на льду — прим. ред.)
— Эту тему не хотелось бы муссировать. У нас на самом деле дружный коллектив, и не стоит делать громких заявлений, которые нарушили бы атмосферу в нем. Уверен, что позитивные моменты будут преобладать. Кто-то навешивает на меня ярлыки: мол, Плющенко — скандальный тренер. Это все фантазии, которые не имеют ничего общего с действительностью. Мне важно, чтобы в коллективе была дружба, хорошая работа и как следствие — результат.
— Все фигуристы из семьи Сарновских тренируются в вашей академии.
— Мне очень нравится эта дружная и настроенная на работу семья. Первым ко мне пришел старший из братьев, Кирилл. Сейчас он уже работает тренером в нашей академии, помогает в работе с юными фигуристами. В Саранске, к сожалению, София не показала тот уровень, на который была готова. Она на разминке четыре тройных акселя прыгнула, а в прокате не получилось. Перегорела девочка, но через это должны пройти фигуристы, чтобы побеждать. Говорил об этом и на Мемориале Грушмана, когда комментировал прокат Костылевой. Для Сарновской это дебют на юниорском первенстве России, и она приобрела ценнейший опыт.
— После чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре вы отмечали прогресс Никиты Сарновского в прыжках. Ожидали, что он станет победителем чемпионата страны по прыжковым элементам?
— Мы же мониторим готовность соперников. Понимали, что освоенный контент позволял Никите претендовать на призовое место. Он владеет всеми четверными прыжками, разучиваем даже четверной аксель и каскад из двух четверных. Знаю, на что способен фигурист. На чемпионате России по прыжковым элементам у Никиты были очень серьезные конкуренты, но кто-то не справился с волнением, а он справился. Сделал свою работу — и сделал хорошо.
— Можно ли на следующем прыжковом чемпионате ожидать четверной аксель в исполнении Сарновского и не рискнете ли включать элемент ультра-си в соревновательные программы?
— Сложно сказать. Четыре с половиной оборота это очень тяжело. Мы учим четверной аксель, но ничего форсировать не будем.
— Вы больше двадцати лет тренировались у Алексея Мишина, и одним из факторов, предопределивших долголетнее сотрудничество, были отчисления процента от призовых тренеру. А Сарновский поделился какой-то суммой от призового миллиона?
— Пока нет, но принципы нашего сотрудничества такие же, как были у меня с Мишиным. Ничего не поменялось. Хотя в меня не вкладывали таких средств, которые мы с Яной Рудковской вкладываем в своих учеников из академии "Ангелы Плющенко". Если бы в меня еще и вкладывали деньги в бытность спортсменом, может быть, до сих пор бы выступал.

"Дни рождения уже не отмечаю"

— Во время прыжкового турнира вы намекнули, что готовы сразиться в дуэли с Алексеем Ягудиным, исполняя если не прыжки, то дорожки…
— Я же пошутил! Хотя Леша, по моей информации, уже вышел на лед для подготовки к такой дуэли. Для шоу это был бы классный формат, который привлек бы зрителей. Правда, мы уже не молоды, и на двоих перенесли столько операций, что хватило бы на футбольную команду. Сейчас понимаем, ради чего стоит затевать какой-то проект. Ведь нужно начать готовиться, серьезно тренироваться. Старые травмы дадут о себе знать… Нужно ли это нам? Спортивной нагрузки и так хватает. На следующий день после возвращения из Саранска запланирован турнир по паделу, затем — участие в футбольном матче Медиалиги. Интересно попробовать себя в разных ипостасях. В падел играю в паре с Александром Мостовым, хотя и без особых шансов на успех. Соперниками будут молодые профессионалы.
— Во время выступления дуэтов на прыжковом турнире рядом с Александрой Игнатовой был Сергей Дудаков, а рядом с Макаром Игнатовым — вы. Несмотря на проблемы с логистикой, Саша будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе, а Макар — у вас?
— Пока никаких изменений нет. Макар тренируется у меня и заявлений о переходе не делал. Он накатывает программы, готовится к Финалу Гран-при России.
— Постановки на новый сезон будет делать у вас?
— Дайте с нынешним закончить!
— Успели уже посмотреть, в какой форме пришедшие в вашу академию Алена Косторная и Георгий Куница?
— Пока не было времени. Сосредоточился на подготовке юниоров к первенству России. После возвращения из Саранска включусь в тренировочный процесс. Буду работать по технической составляющей прыжков. В тодесы лезть не буду.
— На первенстве России среди юниоров академию "Ангелы Плющенко" представлял и танцевальный дуэт Ярослава Воробьева/Георгий Цымбалов, с которым работает отметившая в Саранске 70-летие Наталья Линичук.
— Это фантастическая женщина и фантастический тренер! Считаю, что нам повезло, когда Наталья Владимировна откликнулась на предложение поработать в нашей академии. Уверен, что успехи танцоров из "Ангелов Плющенко" будут идти по восходящей.
— Контролируете ли вы как совладелец академии работу тренера танцевальной группы и ставите ли перед Линичук какие-то задачи?
— Она сама ставит перед собой задачи, что гораздо важнее. Такому действительно великому тренеру боссы не нужны. Прекрасно знаю, насколько сложно начинать с нуля, собирая тренерский коллектив. Когда сам начинал, то уволил после нескольких месяцев работы 18 тренеров. Никто не преподносит тренеру на блюдечке с голубой каемочкой арены, учеников, ассистентов. Всю систему нужно выстраивать. Линичук в Москве все начала с нуля, и это нужно понимать.
— На этих соревнованиях ваши ученики соперничали с воспитанниками Мишина. Обсуждали ли вы эту тему в кулуарах с Алексеем Николаевичем?
— Когда мы встречаемся, вспоминаем, как проходила наша долгая совместная карьера. Не знаю другого такого тандема, который просуществовал бы столько лет
— Будете ли вы отмечать 20-летие своей олимпийской победы в Турине?
— В последнее время не отмечаю даже дни рождения и дни знакомства с супругой. Жизнь такая насыщенная, столько проектов нужно воплотить! Нужно строить еще две ледовые арены, хочу создать и лучший в России центр падел-тенниса. Сейчас на соревнованиях академию "Ангелы Плющенко" представляет первая ракетка страны по паделу Александр Халанский. У нас подписан долгосрочный контракт. Слишком много интересных проектов, чтобы тратить время на какие-то памятные даты! В свое время мы уже все хорошо отметили.
 
