Плющенко рассказал, что его фигурист разучивает четверной аксель

"Он (Сарновский) владеет всеми четверными прыжками, разучиваем даже четверной аксель и каскад из двух четверных. Знаю, на что способен фигурист. На чемпионате России по прыжковым элементам у Никиты были очень серьезные конкуренты, но кто-то не справился с волнением, а он справился. Сделал свою работу - и сделал хорошо", - сказал Плющенко.