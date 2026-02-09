https://ria.ru/20260209/pljuschenko-2073173762.html
Плющенко рассказал, что его фигурист разучивает четверной аксель
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью РИА Новости рассказал, что тренирующийся под его руководством фигурист Никита Сарновский осваивает аксель в четыре с половиной оборота.
Сарновский стал чемпионом России по прыжкам 2026 года. Четверной аксель исполняет на турнирах лишь двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион в командных соревнованиях в составе сборной США Илья Малинин.
"Он (Сарновский) владеет всеми четверными прыжками, разучиваем даже четверной аксель и каскад из двух четверных. Знаю, на что способен фигурист. На чемпионате России по прыжковым элементам у Никиты были очень серьезные конкуренты, но кто-то не справился с волнением, а он справился. Сделал свою работу - и сделал хорошо", - сказал Плющенко.
По словам тренера, аксель в четыре с половиной оборота - "это очень тяжело". "Мы учим четверной аксель, но ничего форсировать не будем", - добавил он.
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте в понедельник на сайте РИА Новости.