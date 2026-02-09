Рейтинг@Mail.ru
Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:54 09.02.2026 (обновлено: 23:15 09.02.2026)
Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде
Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде
Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сборная Японии по фигурному катанию подала жалобу на покрытие пьедестала на церемонии награждения участников командного турнира Олимпийских игр в Италии, написал журналист Джеки Вонг в соцсети X.
Командные соревнования завершились в воскресенье. Победу в командном турнире одержала сборная США. Серебро завоевала команда Японии. Бронза турнира досталась итальянцам. Ранее журналистка Кристин Бреннан сообщила, что американским фигуристом пришлось затачивать коньки, так как на подиуме отсутствовало мягкое покрытие, что привело к царапинам и повреждениям лезвий.
"Сборная Японии подала официальную жалобу на подиумы, то есть на материал их поверхности", - написал Вонг.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
