Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпиаде
Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпиаде
Россиянка Дарья Олесик занимает 14-е место по итогам второй попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
кортина-д'ампеццо
италия
Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпиаде
Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпийских играх
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик занимает 14-е место по итогам второй попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
По сумме двух заездов Олесик показала результат 1.46,651. секунды. Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (1.45,188), второе место занимает ее соотечественница Мерле Фребель (отставание - 0,061), третью строчку занимает латвийка Элина Бота (+0,495).
Третий и четвертый заезды спортсменок пройдут во вторник.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов
.