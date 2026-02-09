Рейтинг@Mail.ru
Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
21:31 09.02.2026
Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпиаде
Новости
спорт, санный спорт , кортина-д'ампеццо, италия, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Санный спорт , Кортина-д'Ампеццо, Италия, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026
© Фото : Федерация санного спорта России/TelegramCпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Федерация санного спорта России/Telegram
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик занимает 14-е место по итогам второй попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
По сумме двух заездов Олесик показала результат 1.46,651. секунды. Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (1.45,188), второе место занимает ее соотечественница Мерле Фребель (отставание - 0,061), третью строчку занимает латвийка Элина Бота (+0,495).
Третий и четвертый заезды спортсменок пройдут во вторник.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
СпортСанный спортКортина-д'АмпеццоИталияПавел РепиловЗимние Олимпийские игры 2026
 
