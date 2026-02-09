https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073316127.html
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам стала победительницей на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T20:55:00+03:00
2026-02-09T20:55:00+03:00
2026-02-09T20:59:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073289763_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_382e22eebabbfdaa41872feed15d0fae.jpg
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073315418.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073289763_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7f4c6fe9e2daf609cb82b8ca40ca6c5f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Лердам с рекордом победила на дистанции 1000 м на ОИ