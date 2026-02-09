Рейтинг@Mail.ru
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
20:55 09.02.2026 (обновлено: 20:59 09.02.2026)
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам стала победительницей на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T20:55:00+03:00
2026-02-09T20:59:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
2026
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Звездная конькобежка победила на дистанции 1000 метров на Олимпиаде

Нидерландская конькобежка Лердам с рекордом победила на дистанции 1000 м на ОИ

© Соцсети спортсменкиЮтта Лердам
Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети спортсменки
Ютта Лердам. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам стала победительницей на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Она победила с олимпийским рекордом, преодолев дистанцию за 1 минуту 12,31 секунды. Второй стала ее соотечественница Фемке Кок (отставание - 0,28 секунды), третьей - японка Такаги Михо (+1,64).
Лердам 27 лет. Она впервые в карьере завоевала золото Олимпиады, также в ее активе серебро Игр в Пекине 2022 года. Нидерландка является шестикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава ЕОК надеется на скорое возвращение российских атлетов на Олимпиаду
