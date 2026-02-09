Васильев считает, что лыжник Коростелев должен обратиться в CAS

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сказал РИА Новости, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву необходимо обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам скиатлона на Олимпийских играх в Италии.