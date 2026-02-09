Васильев считает, что лыжник Коростелев должен обратиться в CAS

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сказал РИА Новости, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву необходимо обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам скиатлона на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял французский лыжник Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
"Если есть хотя бы минимальная возможность, надо все варианты использовать. Настолько очевидное было нарушение, что просто мимо пройти или решить это так быстро и не взвешенно - это просто преступление. Хотя бы сделали вид, что что-то обсуждают. А они сразу сказали, что нет никаких претензий. Это что такое вообще? Очевидный саботаж. Более чем уверен, что, если бы четвертое место занял какой-нибудь норвежец, сто процентов француза бы дисквалифицировали, чтобы норвежец стал третьим. А поскольку это россиянин, быстренько это все закрыли. Поэтому идти надо обязательно и использовать малейшую возможность, чтобы наказать провинившегося спортсмена", - сказал Васильев.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.