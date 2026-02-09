Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕОК надеется на скорое возвращение российских атлетов на Олимпиаду
20:46 09.02.2026 (обновлено: 20:57 09.02.2026)
Глава ЕОК надеется на скорое возвращение российских атлетов на Олимпиаду
Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос заявил РИА Новости, что рассчитывает на скорое возвращение российских спортсменов на...
2026-02-09T20:46:00+03:00
2026-02-09T20:57:00+03:00
спорт
россия
италия
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
милан
Глава ЕОК надеется на скорое возвращение российских атлетов на Олимпиаду

Глава ЕОК Капралос надеется на скорое возвращение атлетов РФ на Олимпиаду

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МИЛАН, 9 фев - РИА Новости. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос заявил РИА Новости, что рассчитывает на скорое возвращение российских спортсменов на соревнования.
"Конечно, Россия - большая сила в спорте. Их спортсмены очень хороши и, надеюсь, скоро смогут вновь участвовать (в соревнованиях - ред.)... Я надеюсь, это произойдет быстро", - сказал он на полях зимней Олимпиады в Италии.
Капралос напомнил, что спорт обычно объединяет людей, и выразил надежду на то, что однажды Олимпийские игры смогут вновь сплотить 206 национальных олимпийских комитетов.
Ранее американская газета New York Times предположила, что российский спорт близок к возвращению на мировую арену. Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане перед началом зимней Олимпиады члены организации выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.
В Госдуме жестко прокомментировали организацию Олимпийских игр в Милане
Спорт, Россия, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК), Милан
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
