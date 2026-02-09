https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073315418.html
Глава ЕОК надеется на скорое возвращение российских атлетов на Олимпиаду
Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос заявил РИА Новости, что рассчитывает на скорое возвращение российских спортсменов на... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T20:46:00+03:00
спорт
россия
италия
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
милан
Спорт, Россия, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК), Милан
