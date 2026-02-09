Васильев предложил оргкомитету Олимпиады класть тюбик клея вместе с медалью

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости предложил оргкомитету Игр в Италии класть тюбик клея в коробку с олимпийской медалью.

Ранее победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю в своих социальных сетях сообщила, что ее золотая медаль оторвалась от ленточки из-за проблем с креплением.