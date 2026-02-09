Васильев предложил оргкомитету Олимпиады класть тюбик клея вместе с медалью

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости предложил оргкомитету Игр в Италии класть тюбик клея в коробку с олимпийской медалью.
Ранее победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю в своих социальных сетях сообщила, что ее золотая медаль оторвалась от ленточки из-за проблем с креплением.
«
"Мне кажется, им сейчас нужно в коробочку вместе с медалью какой-нибудь тюбик клея класть, чтобы приклеивали все подряд. И вопрос решен. Тут моя ирония граничит с реальностью. Мои медали до сих пор держатся, никаких проблем с ними нет. Хотя они побывали в таком количестве рук и на таком количестве шей, но на них это никак не отразилось", - сказал Васильев.
Ранее некоторые спортсмены на Олимпиаде в Италии жаловались на хрупкость олимпийских наград. В частности, серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи в понедельник заявил, что оргкомитет Игр пытается понять, в чем причина повреждений, и работает над исправлением ситуации.