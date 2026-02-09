Рейтинг@Mail.ru
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 09.02.2026 (обновлено: 14:39 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073206592.html
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Спортсмены и деятели культуры не должны подвергаться исключению по политическим мотивами, отстранение россиян от Олимпийских игр неразумно и ошибочно, заявил... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T14:26:00+03:00
2026-02-09T14:39:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260209/medal-2073186438.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, спорт, вокруг спорта
Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Вокруг спорта
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр

Итальянский сенатор Вескови назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 9 фев - РИА Новости. Спортсмены и деятели культуры не должны подвергаться исключению по политическим мотивами, отстранение россиян от Олимпийских игр неразумно и ошибочно, заявил РИА Новости сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэл Вескови.
«
"Я верю, что есть сферы - и спорт, безусловно, одна из них, - где это момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какое-либо отстранения. Культура и спорт не должны терпеть лишения из-за войн и политики, атлеты и артисты не должны последствия из-за политической ситуации", - сказал РИА Новости парламентарий в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпийских играх под национальным флагом.
Вескови также напомнил о примерах из истории, когда спорт способствовал диалогу даже в периоды вооруженных конфликтов. В частности, он упомянул известное рождественское перемирие времен Первой мировой войны, когда солдаты противоборствующих армий прекращали огонь и, по воспоминаниям очевидцев, даже играли в футбол. "Это показывает, что иногда именно спорт способен создать пространство для человеческого общения и взаимопонимания", - отметил он.
Сенатор добавил, что Олимпийские игры исторически не раз становились символом преодоления политических барьеров. В качестве примера он привел выступление темнокожего американского легкоатлета Джесси Оуэнса на Олимпиаде 1936 года в Берлине, которое, по его словам, стало эмблематичной историей того, как спорт способен разрушать идеологические мифы и предрассудки На Играх 1936 года атлет стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
"В спорте действительно есть ситуации, когда он способен сыграть решающую роль и помочь сохранить диалог", - заключил Вескови.
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей
Вчера, 13:41
 
Зимние Олимпийские игры 2026СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала