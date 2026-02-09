https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073206592.html
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Спортсмены и деятели культуры не должны подвергаться исключению по политическим мотивами, отстранение россиян от Олимпийских игр неразумно и ошибочно, заявил... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T14:26:00+03:00
2026-02-09T14:26:00+03:00
2026-02-09T14:39:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260209/medal-2073186438.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, спорт, вокруг спорта
Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Вокруг спорта
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Итальянский сенатор Вескови назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
МИЛАН, 9 фев - РИА Новости. Спортсмены и деятели культуры не должны подвергаться исключению по политическим мотивами, отстранение россиян от Олимпийских игр неразумно и ошибочно, заявил РИА Новости сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэл Вескови.
«
"Я верю, что есть сферы - и спорт, безусловно, одна из них, - где это момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какое-либо отстранения. Культура и спорт не должны терпеть лишения из-за войн и политики, атлеты и артисты не должны последствия из-за политической ситуации", - сказал РИА Новости парламентарий в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпийских играх под национальным флагом.
Вескови также напомнил о примерах из истории, когда спорт способствовал диалогу даже в периоды вооруженных конфликтов. В частности, он упомянул известное рождественское перемирие времен Первой мировой войны, когда солдаты противоборствующих армий прекращали огонь и, по воспоминаниям очевидцев, даже играли в футбол. "Это показывает, что иногда именно спорт способен создать пространство для человеческого общения и взаимопонимания", - отметил он.
Сенатор добавил, что Олимпийские игры исторически не раз становились символом преодоления политических барьеров. В качестве примера он привел выступление темнокожего американского легкоатлета Джесси Оуэнса на Олимпиаде 1936 года в Берлине
, которое, по его словам, стало эмблематичной историей того, как спорт способен разрушать идеологические мифы и предрассудки На Играх 1936 года атлет стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
"В спорте действительно есть ситуации, когда он способен сыграть решающую роль и помочь сохранить диалог", - заключил Вескови.