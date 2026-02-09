Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр

«

"Я верю, что есть сферы - и спорт, безусловно, одна из них, - где это момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какое-либо отстранения. Культура и спорт не должны терпеть лишения из-за войн и политики, атлеты и артисты не должны последствия из-за политической ситуации", - сказал РИА Новости парламентарий в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпийских играх под национальным флагом.