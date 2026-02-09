Рейтинг@Mail.ru
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде
22:42 09.02.2026 (обновлено: 23:05 09.02.2026)
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде
россия, италия, альберт демченко, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026, санный спорт
Россия, Италия, Альберт Демченко, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026, Санный спорт
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде

Демченко считает, что на результат саночницы Олесик повлияло волнение

© Фото : Федерация санного спорта России/TelegramCпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Федерация санного спорта России/Telegram
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпиад Альберт Демченко заявил РИА Новости, что российская спортсменка Дарья Олесик неплохо выступила в первый день соревнований на Олимпийских играх, но на итоговые результаты повлияло излишнее волнение.
Дебютантка Игр Олесик по сумме двух заездов со временем 1 минута 46,651 секунды идет на 14-м месте. Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (1.45,188), второе место занимает ее соотечественница Мерле Фребель (отставание - 0,061), третье - латвийка Элина Бота (+0,495).
Спортсмен на Кубке мира по санному спорту - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Саночница Олесик занимает 14-е место после второй попытки на Олимпиаде
Вчера, 21:31
«
"На выступлении Даши сказывается и отсутствие большого соревновательного опыта, и недостаток наката именно на этой трассе, и волнение. У нее сегодня была очень нервная езда, особенно на верхних участках трассы. Было много мелкой рулежки, которая не дает раскатиться и саням, и спортсмену. А внизу на медленном участке ей уже не хватало этого верхнего раската для того, чтобы не терять слишком много", - сказал Демченко.
"Даша сегодня проехала стабильно, но ей было тяжело еще и по той причине, что те спортсмены, кто хотел попасть в медали, в последнее время прилично прибавили в весе - и мужчины, и женщины. Думаю, что и тренеры что-то подскажут Даше, и сама она немного успокоится, и завтра сможет выступить лучше", - отметил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды пройдут во вторник.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов.
Санный спорт. Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Репилов идет 17-м на соревнованиях Олимпиады по санному спорту
7 февраля, 19:56
 
РоссияИталияАльберт ДемченкоПавел РепиловЗимние Олимпийские игры 2026Санный спорт
 
