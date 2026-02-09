https://ria.ru/20260209/olesik-2073325255.html
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде
2026-02-09T22:42:00+03:00
2026-02-09T22:42:00+03:00
2026-02-09T23:05:00+03:00
россия
италия
альберт демченко
павел репилов
зимние олимпийские игры 2026
санный спорт
россия
италия
россия, италия, альберт демченко, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026, санный спорт
Россия, Италия, Альберт Демченко, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026, Санный спорт
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде
Демченко считает, что на результат саночницы Олесик повлияло волнение
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпиад Альберт Демченко заявил РИА Новости, что российская спортсменка Дарья Олесик неплохо выступила в первый день соревнований на Олимпийских играх, но на итоговые результаты повлияло излишнее волнение.
Дебютантка Игр Олесик по сумме двух заездов со временем 1 минута 46,651 секунды идет на 14-м месте. Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (1.45,188), второе место занимает ее соотечественница Мерле Фребель (отставание - 0,061), третье - латвийка Элина Бота (+0,495).
"На выступлении Даши сказывается и отсутствие большого соревновательного опыта, и недостаток наката именно на этой трассе, и волнение. У нее сегодня была очень нервная езда, особенно на верхних участках трассы. Было много мелкой рулежки, которая не дает раскатиться и саням, и спортсмену. А внизу на медленном участке ей уже не хватало этого верхнего раската для того, чтобы не терять слишком много", - сказал Демченко
"Даша сегодня проехала стабильно, но ей было тяжело еще и по той причине, что те спортсмены, кто хотел попасть в медали, в последнее время прилично прибавили в весе - и мужчины, и женщины. Думаю, что и тренеры что-то подскажут Даше, и сама она немного успокоится, и завтра сможет выступить лучше", - отметил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды пройдут во вторник.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов
