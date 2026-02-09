Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпиад Альберт Демченко заявил РИА Новости, что российская спортсменка Дарья Олесик неплохо выступила в первый день соревнований на Олимпийских играх, но на итоговые результаты повлияло излишнее волнение.

"Даша сегодня проехала стабильно, но ей было тяжело еще и по той причине, что те спортсмены, кто хотел попасть в медали, в последнее время прилично прибавили в весе - и мужчины, и женщины. Думаю, что и тренеры что-то подскажут Даше, и сама она немного успокоится, и завтра сможет выступить лучше", - отметил собеседник агентства.