Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам первой попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.

Олесик показала результат 53,289 секунды. Лидирует немка Мерле Фребель (52,590 секунды), второй идет ее соотечественница восьмикратная чемпионка мира Юлия Таубиц (отставание - 0,048 секунды), третье место занимает итальянка Верена Хофер (+0,271).

Второй заезд состоится в понедельник, третий и четвертый - во вторник.