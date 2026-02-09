Рейтинг@Mail.ru
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
19:53 09.02.2026
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
2026
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам первой попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
Олесик показала результат 53,289 секунды. Лидирует немка Мерле Фребель (52,590 секунды), второй идет ее соотечественница восьмикратная чемпионка мира Юлия Таубиц (отставание - 0,048 секунды), третье место занимает итальянка Верена Хофер (+0,271).
Второй заезд состоится в понедельник, третий и четвертый - во вторник.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов.
Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Павличенко заявил, что гордится выступлением Репилова на Олимпиаде
