Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам первой попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:53:00+03:00
2026-02-09T19:53:00+03:00
2026-02-09T20:17:00+03:00
Саночница из России занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
Саночница Олесик занимает 13-е место после первой попытки на Олимпиаде
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место по итогам первой попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
Олесик показала результат 53,289 секунды. Лидирует немка Мерле Фребель (52,590 секунды), второй идет ее соотечественница восьмикратная чемпионка мира Юлия Таубиц (отставание - 0,048 секунды), третье место занимает итальянка Верена Хофер (+0,271).
Второй заезд состоится в понедельник, третий и четвертый - во вторник.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов
