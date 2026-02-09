Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Защитник "Сан-Антонио Спёрс" Стефон Касл и форвард "Атланты Хокс" Джейлен Джонсон стали лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.

Касл был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть три матча недели из трех, в среднем набирая 24 очка, совершая 7,3 подбора и оформляя 7,3 ассиста.