Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
23:43 09.02.2026
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА

Касл и Джонсон признаны лучшими игроками недели в НБА

© Социальные сети клуба "Атланта Хокс"Баскетболист "Атланты Хокс" Джален Джонсон
Баскетболист Атланты Хокс Джален Джонсон - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Социальные сети клуба "Атланта Хокс"
Баскетболист "Атланты Хокс" Джален Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Защитник "Сан-Антонио Спёрс" Стефон Касл и форвард "Атланты Хокс" Джейлен Джонсон стали лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Касл был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть три матча недели из трех, в среднем набирая 24 очка, совершая 7,3 подбора и оформляя 7,3 ассиста.
Джонсон выиграл с "Атлантой" два матча из трех и стал лучшим игроком Востока. В среднем на его счету 27,3 очка, 12 подборов и 11,3 передачи.
