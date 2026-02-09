https://ria.ru/20260209/nba-2073328488.html
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА
Защитник "Сан-Антонио Спёрс" Стефон Касл и форвард "Атланты Хокс" Джейлен Джонсон стали лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T23:43:00+03:00
2026-02-09T23:43:00+03:00
2026-02-09T23:43:00+03:00
Касла и Джонсона признали лучшими игроками недели в НБА
Касл и Джонсон признаны лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Защитник "Сан-Антонио Спёрс" Стефон Касл и форвард "Атланты Хокс" Джейлен Джонсон стали лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Касл был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть три матча недели из трех, в среднем набирая 24 очка, совершая 7,3 подбора и оформляя 7,3 ассиста.
Джонсон выиграл с "Атлантой" два матча из трех и стал лучшим игроком Востока
. В среднем на его счету 27,3 очка, 12 подборов и 11,3 передачи.