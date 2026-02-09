КХЛ было важно чествовать Шипачева, заявил Морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что для лиги было важно организовать торжественные мероприятия в честь российского нападающего минского "Динамо" Вадима Шипачева.
Шипачев является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Адмирала", который состоялся 12 января в Минске и завершился победой хозяев (2:1), форвард отметился голевой передачей и первым в истории лиги достиг отметки в 1000 очков. В ходе церемонии после матча на кубе арены показали видео с вехами в карьере хоккеиста, а Морозов вручил Шипачеву памятный перстень. Кроме того, он получил позолоченную статуэтку с числом 1000 и памятную шайбу, которой оформил 1000-й балл. Шипачев также получил индивидуальное приглашение от лиги на Матч звезд КХЛ, который прошел в Екатеринбурге, и одержал на соревнованиях победу в составе команды KHL RUS Stars.
"Мы Вадиму желаем удачи. Всегда рады ему и его игре. Таких игроков не так много, но кроме него в КХЛ никто не набрал 1000 очков. Он провел в лиге более 1000 матчей. Он красавец. Мы не могли не пригласить Шипачева на Матч звезд. Когда представляли игроков на Матче звезд в Екатеринбурге, трибуны особенно громко приветствовали его и Александра Радулова. Лига очень благодарна, что он принял приглашение. Он сразу откликнулся на вызов и приехал всей семьей. Для него это большой праздник. Для КХЛ - тоже", - сказал Морозов.
"КХЛ вела счетчик очков Шипачева на его пути к тысяче, вручила ему именной перстень, минское "Динамо" организовало торжественную церемонию чествования. Для лиги было очень важно все это создать. Но главное, что этому рад сам Вадим. Он поблагодарил лигу и клуб, а также сказал, что для него это очень ценно. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Вероятно, в будущем кто-то побьет его рекорды. Но этот момент состоялся очень вовремя. Мы желаем Вадиму и его команде успешно проявить себя в плей-офф", - добавил президент КХЛ.