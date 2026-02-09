Рейтинг@Mail.ru
КХЛ было важно чествовать Шипачева, заявил Морозов
Хоккей
Хоккей
 
09:24 09.02.2026
КХЛ было важно чествовать Шипачева, заявил Морозов
КХЛ было важно чествовать Шипачева, заявил Морозов - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
КХЛ было важно чествовать Шипачева, заявил Морозов
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что для лиги было важно организовать торжественные мероприятия в честь... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
спорт, екатеринбург, минск, вадим шипачев, александр радулов, алексей морозов (хоккей), адмирал, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Минск, Вадим Шипачев, Александр Радулов, Алексей Морозов (хоккей), Адмирал, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ было важно чествовать Шипачева, заявил Морозов

Морозов: таких игроков, как Шипачев, не так много

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что для лиги было важно организовать торжественные мероприятия в честь российского нападающего минского "Динамо" Вадима Шипачева.
Шипачев является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Адмирала", который состоялся 12 января в Минске и завершился победой хозяев (2:1), форвард отметился голевой передачей и первым в истории лиги достиг отметки в 1000 очков. В ходе церемонии после матча на кубе арены показали видео с вехами в карьере хоккеиста, а Морозов вручил Шипачеву памятный перстень. Кроме того, он получил позолоченную статуэтку с числом 1000 и памятную шайбу, которой оформил 1000-й балл. Шипачев также получил индивидуальное приглашение от лиги на Матч звезд КХЛ, который прошел в Екатеринбурге, и одержал на соревнованиях победу в составе команды KHL RUS Stars.
"Мы Вадиму желаем удачи. Всегда рады ему и его игре. Таких игроков не так много, но кроме него в КХЛ никто не набрал 1000 очков. Он провел в лиге более 1000 матчей. Он красавец. Мы не могли не пригласить Шипачева на Матч звезд. Когда представляли игроков на Матче звезд в Екатеринбурге, трибуны особенно громко приветствовали его и Александра Радулова. Лига очень благодарна, что он принял приглашение. Он сразу откликнулся на вызов и приехал всей семьей. Для него это большой праздник. Для КХЛ - тоже", - сказал Морозов.
"КХЛ вела счетчик очков Шипачева на его пути к тысяче, вручила ему именной перстень, минское "Динамо" организовало торжественную церемонию чествования. Для лиги было очень важно все это создать. Но главное, что этому рад сам Вадим. Он поблагодарил лигу и клуб, а также сказал, что для него это очень ценно. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Вероятно, в будущем кто-то побьет его рекорды. Но этот момент состоялся очень вовремя. Мы желаем Вадиму и его команде успешно проявить себя в плей-офф", - добавил президент КХЛ.
КХЛ нужны такие игроки, как Радулов, заявил Морозов
ХоккейСпортЕкатеринбургМинскВадим ШипачевАлександр РадуловАлексей Морозов (хоккей)АдмиралХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
