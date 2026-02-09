Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в первом круге турнира категории АТР 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 млн евро.

По ходу встречи Медведев неоднократно жаловался на качество мячей, отмечая, что они недостаточно круглые и не подходят для игры в теннис.