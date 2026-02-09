https://ria.ru/20260209/medvedev-2073295511.html
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме
Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в первом круге турнира категории АТР 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 РИА Новости Спорт, 09.02.2026
атр
