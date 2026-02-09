Рейтинг@Mail.ru
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме
Теннис
 
19:56 09.02.2026 (обновлено: 20:14 09.02.2026)
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме
Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в первом круге турнира категории АТР 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 РИА Новости Спорт, 09.02.2026
теннис
спорт
атр
уго умбер
мартон фучович
даниил медведев
спорт, атр, уго умбер, мартон фучович, даниил медведев
Теннис, Спорт, АТР, Уго Умбер, Мартон Фучович, Даниил Медведев
Медведев выбыл в первом круге турнира в Роттердаме

Медведев проиграл Умберу и выбыл в первом туре турнира в Роттердаме

Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в первом круге турнира категории АТР 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу француза, который является 36-й ракеткой мира. Медведев идет 11-м в мировом рейтинге и был посеян на турнире, который он выигрывал в 2023 году, под четвертым номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.
По ходу встречи Медведев неоднократно жаловался на качество мячей, отмечая, что они недостаточно круглые и не подходят для игры в теннис.
Во втором круге Умбер встретится с победителем матча между нидерландцем Гёем ден Ауденом и венгром Мартоном Фучовичем.
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме
Вчера, 19:26
 
Теннис
 
