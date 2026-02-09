https://ria.ru/20260209/medvedev-2073287951.html
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме
Первая ракетка России Даниил Медведев раскритиковал мячи, которыми играют на теннисном турнире в Роттердаме (Нидерланды), заявив, что они недостаточно круглые. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:26:00+03:00
2026-02-09T19:26:00+03:00
2026-02-09T19:39:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
уго умбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366849_0:66:1080:674_1920x0_80_0_0_b2bce041af610c30f8f2d61b90333106.jpg
https://ria.ru/20260209/kubok-2073167346.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366849_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_30eee62630e29324ef2752b68674277f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил медведев, уго умбер
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Уго Умбер
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме
Медведев заявил, что мячи на турнире в Роттердаме недостаточно круглые
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев раскритиковал мячи, которыми играют на теннисном турнире в Роттердаме (Нидерланды), заявив, что они недостаточно круглые.
Медведев
принимает участие в турнире категории АТР 500 в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 млн евро. В первом круге турнира посеянный под четвертым номером Медведев играет против француза Уго Умбера
.
Во время перерыва после первого сета, в котором россиянин потерпел поражение со счетом 6:7 (4:7), Медведев обратился к супервайзеру турнира и заявил, что мячи, которыми проводятся игры, не круглые и их необходимо заменить.
«
"Они круглые? Вы уверены? Нам нужно подумать, стоит ли нам играть этими мячами. Они не круглые. Никто не должен их покупать. Мы не должны рекламировать теннисный мяч, который не круглый", - приводит слова Медведева аккаунт The Tennis Letter в соцсети Х.