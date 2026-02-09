Рейтинг@Mail.ru
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме
Теннис
 
19:26 09.02.2026 (обновлено: 19:39 09.02.2026)
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме
Первая ракетка России Даниил Медведев раскритиковал мячи, которыми играют на теннисном турнире в Роттердаме (Нидерланды), заявив, что они недостаточно круглые. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Теннис, Даниил Медведев, Уго Умбер
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Уго Умбер
"Они не круглые": Медведев раскритиковал мячи на турнире в Роттердаме

Медведев заявил, что мячи на турнире в Роттердаме недостаточно круглые

Даниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети теннисиста
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев раскритиковал мячи, которыми играют на теннисном турнире в Роттердаме (Нидерланды), заявив, что они недостаточно круглые.
Медведев принимает участие в турнире категории АТР 500 в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 млн евро. В первом круге турнира посеянный под четвертым номером Медведев играет против француза Уго Умбера.
Во время перерыва после первого сета, в котором россиянин потерпел поражение со счетом 6:7 (4:7), Медведев обратился к супервайзеру турнира и заявил, что мячи, которыми проводятся игры, не круглые и их необходимо заменить.
«
"Они круглые? Вы уверены? Нам нужно подумать, стоит ли нам играть этими мячами. Они не круглые. Никто не должен их покупать. Мы не должны рекламировать теннисный мяч, который не круглый", - приводит слова Медведева аккаунт The Tennis Letter в соцсети Х.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок
ТеннисСпортДаниил МедведевУго Умбер
 
