Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:05 09.02.2026 (обновлено: 16:30 09.02.2026)
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы
Победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю сообщила, что ее золотая медаль Олимпийских игр в Италии оторвалась от ленточки
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы

Олимпийская медаль Алисы Лю оторвалась от ленты

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлиса Лью
Алиса Лью - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алиса Лью. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю сообщила, что ее золотая медаль Олимпийских игр в Италии оторвалась от ленточки из-за проблем с креплением.
В воскресенье сборная США, в составе которой выступала Лю, выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде. Церемония награждения прошла в тот же день.
"Моей медали не нужна ленточка", - написала Лю в Instagram*, выложив видео со сломавшейся наградой.
Ранее некоторые спортсмены на Олимпиаде в Италии жаловались на хрупкость олимпийских наград. В частности, серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи в понедельник заявил, что оргкомитет Игр пытается понять, в чем причина повреждений, и работает над исправлением ситуации.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
Вчера, 01:37
 
