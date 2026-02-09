https://ria.ru/20260209/medal-2073234774.html
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы
Победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю сообщила, что ее золотая медаль Олимпийских игр в Италии оторвалась от ленточки из-за РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T16:05:00+03:00
2026-02-09T16:05:00+03:00
2026-02-09T16:30:00+03:00
фигурное катание
спорт
эбба андерссон
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
2026
Золотая медаль Олимпиады сломалась у американки сразу после победы
Олимпийская медаль Алисы Лю оторвалась от ленты