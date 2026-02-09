Рейтинг@Mail.ru
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
13:41 09.02.2026 (обновлено: 13:54 09.02.2026)
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей
спорт, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗолотая медаль зимних Олимпийских игр 2026
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается понять, в чем причина повреждений медалей, заявил операционный директор Игр Андреа Франчизи.
Ранее некоторые спортсмены на Олимпиаде в Италии жаловались на хрупкость олимпийских наград.
"Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент", - сказал Франчизи на ежедневном брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Была борьба": Тарасова о победе США в командном турнире на Олимпиаде
Вчера, 12:55
 
