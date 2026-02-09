https://ria.ru/20260209/medal-2073186438.html
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей
Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается понять, в чем причина повреждений медалей, заявил операционный директор Игр Андреа Франчизи. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей
